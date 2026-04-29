  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۶

آغاز جلسه کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی درباره ایران و حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع صهیونیستی از آغاز نشست کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی درباره تحولات اوضاع در لبنان و ایران خبر دادند.

جزئیات بیشتری مخابره نشده است.

ساعاتی قبل رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده‌اند که نشست کابینه امنیتی این رژیم شامگاه امروز برگزار خواهد شد. این جلسه با هدف بررسی آخرین تحولات مربوط به جنگ علیه ایران و لبنان تشکیل می‌شود.

این در حالی است که پیش از این وبگاه روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست ‌وزیر رژیم صهیونیستی در جریان جلسه محاکمه امروز خود در پرونده‌های فساد اعلام کرده بود که باید برای انجام یک تماس تلفنی به مقر وزارت جنگ برود.

این در حالی است که قاضی پیش‌تر درخواست او برای به تعویق انداختن زمان آغاز جلسه محاکمه از ساعت ۹:۳۰ به ۱۲:۳۰ را رد کرده بود، اما با خروج موقت او به سمت مقر وزارت جنگ موافقت کرد.

کد مطلب 6815303

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها