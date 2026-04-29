نماینده حزب الله: سخنان رئیس جمهور، دستاویزی برای حملات اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم الموسوی، نماینده فراکسیون حزب‌الله در پارلمان لبنان در اظهاراتی در گفت وگو با شبکه المیادین گفت: توافق آتش‌بس سال ۲۰۲۴، دست دشمن صهیونیستی را برای حمله به لبنان باز نگذاشته و این توافق حق طبیعی لبنان در دفاع از خود را همسو با قوانین بین‌المللی به کشور اعطا کرده است.

الموسوی افزود: هر سخن دیگری که خارج از متن توافق بیان شده، توافقی ضمنی میان دولت آمریکا و دشمن اسرائیلی بوده است.

وی ادامه داد که آنچه جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان بیان کرده، در کمترین حالت یک ابهام شدید و خلط مبحث است که مستلزم بازنگری و اصلاح فوری است.

الموسوی تأکید کرد: بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا که به دشمن صهیونیستی حق حمله به لبنان را می‌دهد، یک بدعت خطرناک است؛ به‌ویژه که این بیانیه به نام طرف‌های حاضر در نشست صادر شده است.

وی گفت: تخریب، کشتار روزانه و تجاوزات ارتش اسرائیل، می‌تواند به بهانه‌ای برای دشمن تبدیل شود تا با استناد به توجیهات رئیس‌جمهور، به اقدامات خود مشروعیت ببخشد.

الموسوی افزود:به خاطر علاقه مندی ام به حاکمیت لبنان و نهاد ریاست‌جمهوری و برای رفع هرگونه ابهام، صدور یک موضع شفاف جهت ابطال ادعاهای دشمن الزامی است.

الموسوی گفت: امیدواریم آنچه از سوی رئیس‌جمهور صادر شده ناشی از ابهامات غیرعمدی و قابل اصلاح باشد، چرا که در غیر این صورت، یک فاجعه خواهد بود.

این سخنان واکنشی به سخنان «جوزف عون»، رئیس‌جمهور لبنان است.

وی پیش‌تر اعلام کرده بود که تمامی مراحل مربوط به مذاکرات با هماهنگی و مشورت کامل میان وی، رئیس پارلمان و «نواف سلام»، نخست‌وزیر لبنان صورت گرفته است.

عون همچنین در پاسخ به انتقادات پیرامون بیانیه صادر شده پس از نشست سه‌جانبه واشنگتن، تل آویو و بیروت مدعی شد که متن مذکور دقیقاً همان محتوایی است که در نوامبر ۲۰۲۴ مورد توافق دو طرف قرار گرفته بود.

وی با تفکیک میان ماهیت حقوقی اسناد، تصریح کرد که این نوشتار صرفاً یک «بیانیه» و نه یک «توافق» نهایی است؛ چراکه حصول توافق قطعی منوط به پایان کامل مذاکرات است.

با وجود ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی و اشغال بخش‌هایی از خاک لبنان دولت بیروت تصمیم گرفته است که با میانجی گری آمریکا با رژیم صهیونیستی مذاکره کند، تصمیمی که با مخالفت‌های شدید داخلی روبه‌رو شده است.