سجادی: دلیرمردان جنوب نام خلیج فارس را در تاریخ ماندگار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی عصر چهارشنبه در حاشیه مراسم گلباران محل شهادت ملوانان یدک کش در جنگ رمضان در آب‌های بندر دیّر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر اهمیت پاسداری از خلیج فارس و ارج نهادن به رشادت‌های فرزندان این سرزمین تأکید کرد.

فرماندار دیّر با اشاره به تقارن این مراسم با سالروز ولادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع)، و همچنین روز ملی خلیج فارس اظهار داشت: توفیقی حاصل شد تا در این روز مبارک، در محل شهادت پنج شهیدی که در حادثه یدک‌کش در لنگرگاه بندر دیر به درجه رفیع شهادت نائل شدند، در کنار امام جمعه، اعضای شورای اداری شهرستان و اصحاب رسانه حضور یابیم و یاد و خاطره همه شهدا، به‌ویژه شهدای جنگ رمضان را گرامی بداریم.

وی با بیان اینکه روز ملی خلیج فارس یکی از مناسبت‌های رسمی و مهم در تقویم کشور است، افزود: دلاورمردان ایران زمین حدود پنج قرن پیش توانستند پرتغالی‌های استعمارگر را از سواحل، مرزها و جزایر ایران بیرون برانند و این منطقه را از سلطه بیگانگان آزاد کنند.

سجادی ادامه داد: پس از آن نیز رشادت‌ها و ایثارگری‌های دلیرمردان این دیار، از جمله شهید رئیسعلی دلواری و دیگر مبارزان همچون خالو حسین بردخونی و همچنین حماسه‌آفرینی رزمندگان در جنگ رمضان به فرماندهی سردار تنگسیری، نام خلیج فارس را در تاریخ ماندگار کرد.

وی در پایان با ادای احترام به مقام والای شهدا گفت: به روح بلند همه شهدا، به‌ویژه شهدایی که در خلیج فارس همیشه فارس جان عزیز خود را در طبق اخلاص گذاشتند و برای دفاع از این آب و خاک، پاسداری از تمامیت ارضی کشور و حراست از این خلیج نیلگون جانفشانی کردند، درود می‌فرستیم و یادشان را گرامی می‌داریم.