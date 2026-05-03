به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا سجادی بعد از ظهر یکشنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان دیر اظهار کرد: شهرستان دیر در قیاس با بسیاری از شهرستان‌های استان از شاخص‌های مطلوب امنیتی برخوردار است که این مهم حاصل تلاش، برنامه‌ریزی و مدیریت فرمانده سابق، تعامل سازنده با آحاد مردم و نیز هماهنگی و هم‌افزایی میان فراجا و شورای تأمین و ائمه جمعه بوده است.



فرماندار شهرستان دیر افزود: فرمانده جدید انتظامی شهرستان نیز از نیروهای توانمند و خوش‌سابقه مجموعه انتظامی استان هستند و از رزومه و پیشینه اجرایی مطلوبی برخوردارند و ما از هیچ کمکی به ایشان دریغ نخواهیم کرد.



سجادی بیان کرد: با توجه به فضای مثبت حاکم بر شهرستان و تعامل مطلوب میان دستگاه‌ها، ایشان می‌توانند با همگرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، اهداف پیش‌رو را محقق سازند.



وی با گرامی‌داشت یاد و خاطره ایت الله شهید مطهری، شهدای فرهنگی، دانش‌آموزان شهید گفت: شهید مطهری در هر جایگاهی که قرار داشتند، از انجام وظیفه روشنگری دریغ نمی‌کردند؛ حتی اگر لازم بود فیلمی اکران‌شده در سینما را نقد کنند، با احساس مسئولیت به نقد و تنویر افکار عمومی می‌پرداختند.



فرماندار دیر افزود: معلمانی که در جنگ رمضان کلاس درس را به خانه‌های خود بردند، جلوه‌ای از تعهد و ایثار را به نمایش گذاشتند و عملکرد آنان شایسته ستایش است.



وی با اشاره به روز خلیج فارس تصریح کرد: روز خلیج فارس ماندگار است و تاریخ را نمی‌توان مصادره کرد. خلیج فارس از حافظه مردم ما پاک نخواهد شد، چرا که بخشی از هویت ملی همه ملت ایران است.



سجادی با گرامی‌داشت یاد شهدای کارگر و روز کارگر بیان کرد: چرخ اقتصاد کشور به دست توانمند کارگران به گردش درمی‌آید و تلاش آنان قابل تقدیر است.



وی ادامه داد: امروز نیروی پرافتخار انتظامی نقش بسیار مهمی در برقراری نظم و امنیت جامعه ایفا می‌کند؛ هم در ایجاد امنیت و هم در تقویت احساس امنیت در میان مردم.



وی افزود: از سال گذشته، نیروی انتظامی در کنار شورای تأمین، نیروهای امنیتی و مجموعه دادگستری، سه آزمون و وضعیت قرمز را مدیریت کرده است که جای خداقوت دارد.



فرماندار شهرستان دیّر عنوان کرد: جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی‌ماه و جنگ تحمیلی رمضان از جمله شرایط سختی بود که پشت سر گذاشته شد. این آزمون‌های دشوار به‌خوبی مدیریت شد و شایسته تقدیر است.



سجادی ابراز کرد: نیروی انتظامی به‌واسطه ماهیت مأموریتی خود، مجموعه‌ای بحران‌ستیز است و هم در حوادث غیرمترقبه و هم در رخدادهای انسان‌ساز، حضوری فعال و مؤثر دارد.در جنگ رمضان نیز مجاهدانه در دفاع از تمامیت ارضی کشور ایفای نقش کردند.



وی تاکید کرد: در طول جنگ رمضان در شهرستان دیر و به‌ویژه شهر دیر، با وجود شرایط خاص اما با مدیریت مناسب، گشت‌های مستمر و تدابیر فرماندهی سابق انتظامی شهرستان، هیچ‌گونه جرم و جنایتی رخ نداد و میزان جرائم به حداقل رسید.



سجادی یادآور شد: بی‌تردید اشراف اطلاعاتی فرماندهی استان و تلاش کارکنان انتظامی، نقش مهمی در تأمین نظم و امنیت مطلوب در شهرستان و استان داشته است.



وی در پایان خاطرنشان کرد: تعامل، همگرایی و هم‌افزایی پلیس با مردم، زمینه‌ساز امنیت پایدار در شهرستان دیر بوده است. در کنار اقتدار پلیس، شاهد عطوفت و مهربانی نیز بوده‌ایم و هر جا که لازم و ممکن بوده، مهر و حمایت پلیس شامل حال مردم شده است.