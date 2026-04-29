گفتگوی عراقچی با وزیر خارجه لهستان پیرامون تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماسی تلفنی با «رادوسلاو سیکورسکی» وزیر امور خارجه لهستان، در خصوص روابط دوجانبه و آخرین روند تحولات در منطقه گفتگو و تبادل نظر کرد.

