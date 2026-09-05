به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم رقابتهای لیگ برتر فوتبال در حالی پیگیری میشود که تراکتور صدرنشین در یکی از مهمترین دیدارهای این هفته میزبان گلگهر سیرجان خواهد بود؛ مسابقهای که یک سوی آن تیمی قرار دارد که هنوز در این فصل شکست نخورده و در پنج هفته ابتدایی حتی یک گل هم دریافت نکرده و در سوی دیگر تیمی حضور دارد که پس از دو شکست متوالی، برای بازگشت به مسیر امتیازگیری کار دشواری در تبریز خواهد داشت.
تیمهای فوتبال تراکتور و گلگهر سیرجان از ساعت ۱۸:۱۵ امروز شنبه ۱۴ شهریور در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز مقابل یکدیگر قرار میگیرند؛ دیداری که برای هر دو تیم از اهمیت بالایی برخوردار است. تراکتور با ۱۳ امتیاز صدرنشین لیگ برتر است و گلگهر با هفت امتیاز در جایگاه هفتم جدول قرار گرفته است.
تراکتور؛ صدرنشینی با خط دفاعی نفوذناپذیر
تراکتور در پنج هفته ابتدایی فصل عملکردی کمنقص داشته و با چهار پیروزی و یک تساوی، ۱۳ امتیاز به دست آورده است. نکته قابل توجه درباره تیم جواد نکونام، عملکرد دفاعی این تیم است؛ تراکتور تنها تیم لیگ برتر است که در پنج هفته گذشته دروازهاش باز نشده و با ثبت پنج کلینشیت، بهترین خط دفاعی مسابقات را در اختیار دارد.
شاگردان نکونام در شرایطی وارد این مسابقه میشوند که روند شکستناپذیری خود را نیز دنبال میکنند. تراکتور در هفت مسابقه اخیر خود شکستی نداشته و همین موضوع باعث شده سرخپوشان تبریزی با اعتمادبهنفس بیشتری مقابل گلگهر قرار بگیرند.
با این حال، صدرنشین نمیتواند دیدار برابر گلگهر را ساده تصور کند. جواد نکونام نیز در نشست خبری پیش از مسابقه تأکید کرده که تیمش فریب دو شکست اخیر گلگهر را نخواهد خورد و این تیم را دارای بازیکنان باکیفیت و توانمند دانسته است.
سرمربی تراکتور همچنین بر اهمیت تمرکز شاگردانش تأکید کرده و حضور هواداران در ورزشگاه یادگار امام را یکی از عوامل مهم موفقیت تیمش دانسته است. تراکتور در این مسابقه امیدوار است با تکیه بر حمایت هواداران، هم روند گل نخوردن خود را ادامه دهد و هم جایگاهش در صدر جدول را تثبیت کند.
گلگهر؛ دو شکست متوالی و یک مأموریت دشوار
در طرف مقابل، گلگهر با هفت امتیاز در رده هفتم جدول قرار دارد. تیم سیدمهدی رحمتی فصل را با شرایط قابل قبولی آغاز کرد، اما دو شکست اخیر باعث شده این تیم با شرایط متفاوتی نسبت به هفتههای ابتدایی وارد مسابقه با صدرنشین شود.
گلگهر در شرایطی به تبریز سفر کرده که برای بازگشت به جمع تیمهای بالای جدول نیاز مبرمی به کسب امتیاز دارد. شکست مقابل تراکتور میتواند فاصله این تیم با صدر جدول را افزایش دهد و به همین دلیل شاگردان رحمتی تلاش خواهند کرد با متوقف کردن صدرنشین، هم روند دو شکست اخیر را قطع کنند و هم از نظر روحی به شرایط مطلوبتری بازگردند.
نکته قابل توجه اینکه رحمتی در نشست خبری پیش از این دیدار حضور نداشت و تنها جواد نکونام پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود.
آمار رودررو؛ کفه ترازو به سود تراکتور
تقابلهای اخیر دو تیم نیز نشان میدهد تراکتور دست بالاتر را داشته است. در پنج دیدار اخیر رودرروی تراکتور و گلگهر، چهار مسابقه با پیروزی تراکتور به پایان رسیده و گلگهر تنها یک بار موفق به شکست حریف تبریزی شده است.
از آخرین پیروزی گلگهر برابر تراکتور نیز بیش از چهار سال گذشته و همین موضوع نشان میدهد تیم سیرجانی برای شکستن این طلسم کار دشواری پیش رو دارد.
در آخرین تقابلهای ثبتشده نیز تراکتور در یکی از مسابقات با نتیجه پنج بر صفر گلگهر را شکست داده و در دیدار دیگری با یک گل از سد این تیم عبور کرده است.
تقابل دو سرمربی با سابقه استقلال
این مسابقه از یک جهت دیگر نیز جذابیت خاصی دارد؛ جواد نکونام و سیدمهدی رحمتی هر دو سابقه حضور در استقلال را دارند و حالا در قامت سرمربیان تراکتور و گلگهر مقابل یکدیگر قرار میگیرند.
نکونام که تراکتور را در صدر جدول قرار داده، به دنبال ادامه روند خوب تیمش است و رحمتی امیدوار است با کسب نتیجه در تبریز، شرایط گلگهر را در جدول بهبود ببخشد.
تفاوت شرایط دو تیم، جذابیتهای این مسابقه را بیشتر میکند. تراکتور در پنج هفته ابتدایی نه شکست خورده و نه گل دریافت کرده است؛ در مقابل گلگهر پس از دو شکست پیاپی، نیازمند امتیاز است.
برای تراکتور، سه امتیاز این مسابقه میتواند جایگاه تیم نکونام را در صدر جدول مستحکمتر کند و به روند فوقالعاده دفاعی این تیم ادامه دهد. گلگهر اما با کسب امتیاز در تبریز میتواند هم فاصله خود را با تیمهای بالای جدول کاهش دهد و هم به روند نامطلوب هفتههای اخیر پایان دهد.
از سوی دیگر، حضور هواداران تراکتور در ورزشگاه یادگار امام میتواند فشار مضاعفی بر تیم میهمان وارد کند. باشگاه تراکتور نیز از هواداران خود برای حضور در ورزشگاه دعوت کرده و نکونام نیز حمایت آنها را یک امتیاز مهم برای تیمش دانسته است.
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