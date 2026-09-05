ثبت ۲۶ هزار ماموریت اورژانس تهران در هفته گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته (از ۷ الی ۱۳ شهریور ۱۴۰۵) مجموع ۲۶۱۸۷ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۶۴۵۳ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۱۶۸۱ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

وی افزود: در این مدت ۵۷۲۴۹ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد و از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۴۵۹۳ مورد حوادث ترافیکی (۱۷.۵درصد از کل ماموریت ها) و ۲۱۵۹۴ مورد (۸۲.۵ درصد از کل ماموریت ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است و اورژانس هوایی ۹ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۹ نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته اند.