برای تولید تئاتر باید سرتان به جایی خورده باشد!

شاهو رستمی کارگردان نمایش «قصاب» که به‌زودی دور دوم اجراهای خود را در تماشاخانه هما آغاز می‌کند، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره داستان این نمایش گفت: در یک ایستگاه پلیس، پیرمردی مرموز با لباس نظامی خارجی پیدا می‌شود. در حالی که یک وکیل، یک افسر پلیس و یک مترجم تلاش می‌کنند تا هویت این پیرمرد را کشف کنند، گذشته‌ای دفن‌شده را بیرون می‌کشند؛ گذشته‌ای که به تدریج ابعاد دیگری از ماجرا را آشکار می‌کند.

رستمی درباره شیوه کارگردانی خود در «قصاب» و اینکه آیا از سبک یا روش مشخصی برای اجرای این نمایش استفاده کرده است، توضیح داد: من نه بر اساس شیوه مشخصی پیش می‌روم و نه خودم را به یک سبک خاص محدود می‌کنم. تلاش می کنم آنچه را که جهان نمایشنامه پیش روی من می‌گذارد، دنبال کنم. در واقع این خود نمایشنامه است که به من می‌گوید چگونه باید آن را به اجرا برسانم.

وی ادامه داد: جهان هر نمایشنامه برای من پر از کشف و شهود است. وقتی متنی را انتخاب می‌کنم، احساس می‌کنم هنوز چیزهای زیادی در آن وجود دارد که باید کشف شوند و این کشف در جریان تمرین و رسیدن به اجرا اتفاق می‌افتد.

کارگردان نمایش «قصاب» افزود: اتفاقاً امیدوارم بتوانم در آینده اجراهای دیگری از این متن را ببینم و متوجه شوم دیگران چگونه آن را دیده‌اند. برای من این موضوع جذاب است که ببینم یک نمایشنامه چطور می‌تواند در مواجهه با نگاه‌های مختلف، جهان‌های متفاوتی پیدا کند.

رستمی درباره چرایی تولید تئاتر در شرایط فعلی نیز با اشاره به دشواری‌های این مسیر عنوان کرد: واقعاً نمی‌دانم چرا باید تئاتر تولید کرد. فکر می‌کنم برای اینکه آدم همچنان سراغ تئاتر برود، باید سرش به جایی خورده باشد؛ مثل من.

این کارگردان درباره دلیل بازتولید نمایش «قصاب» و آغاز دور دوم اجراهای آن در تماشاخانه هما، تصریح کرد: دلیل اصلی بازتولید کار این بود که در دور اول اجراها، شرایط بسیار خاصی به وجود آمد. اجراهای ما همزمان با وقایع ماه دی روی صحنه بود و بعد از آن هم جنگ اتفاق افتاد. در نتیجه اجرای نمایش نصفه و به صورت اجباری تمام شد و عملاً نتوانستیم آن‌طور که باید و شاید با مخاطب ارتباط برقرار کنیم.

وی در پایان درباره مهم‌ترین چالش تولید یک اثر نمایشی اظهار کرد: بزرگ‌ترین چالش هر کاری، مسئله مالی آن است. اگر مسئله مالی را کنار بگذاریم، آن‌قدر افراد مجنون به تئاتر وجود دارد که می‌توان تولید پشت تولید داشت و کارهای مختلف را روی صحنه برد اما مسئله این است که تولید تئاتر هزینه دارد و تأمین این هزینه‌ها یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی گروه‌های نمایشی است.

نمایش «قصاب» به نویسندگی نیکولاس بی‌یون و کارگردانی شاهو رستمی از ۱۶ شهریور روی صحنه تماشاخانه هما می‌رود.

محمد عسگری، پویا باقری، ساناز آقایی و نازنین حشم‌دار گروه بازیگران این نمایش را تشکیل می‌دهند.