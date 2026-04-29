دادستان بروجرد: دو واحد صنفی متخلف پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گودرز امرایی از پلمب دو واحد صنفی متخلف در حوزه عرضه محصولات پروتئینی در راستای صیانت از حقوق عامه و برخورد قاطع با تخلفات صنفی خبر داد.

دادستان بروجرد توضیح داد که در پی دستور ویژه وی، جلسه کارگروه گشت مشترک بازرسی از اصناف با حضور اداره تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی و پلیس اماکن با قید فوریت تشکیل شد.

بازرسی میدانی و پلمب دو واحد متخلف

وی ادامه داد: بلافاصله پس از پایان جلسه، تیم‌های بازرسی با حضور میدانی در سطح بازار بروجرد، اقدام به بررسی واحدهای صنفی کردند که در نتیجه این بازرسی‌ها، دو واحد عرضه محصولات پروتئینی به دلیل تخلفات محرز صنفی پلمب شد.

نگرانی‌های مردم نسبت به نوسانات بازار و تخلفات صنفی

امرایی با اشاره به نگرانی‌های مردم نسبت به نوسانات بازار و گزارش‌های مردمی درباره افزایش قیمت‌ها و تخلفات صنفی گفت: دستگاه قضایی برای مهار بی‌ثباتی، کنترل بازار، مقابله با رفتارهای سودجویانه و بازگرداندن اعتماد عمومی به فضای اقتصادی کشور، وارد میدان شده و در کنار مردم خواهد ایستاد.

نظارت مستمر و برخورد قاطع با مخلان اقتصادی

دادستان بروجرد ضمن قدردانی از همکاری ادارات تعزیرات حکومتی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، پلیس اماکن و همچنین تقدیر از واحدهای صنفی قانون‌مند و منصف افزود: نظارت دستگاه قضایی بر بازار مقطعی نبوده و به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

هشدار دادستان بروجرد به مخلان اقتصادی

امرایی هشدار داد که برخورد با مخلان اقتصادی قاطع، محکم و بدون اغماض خواهد بود.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی شهرستان بروجرد با اجرای گشت‌های مشترک و برخورد قانونی با متخلفان، از حقوق مصرف‌کنندگان صیانت کرده و اجازه نخواهد داد سودجویان به امنیت اقتصادی مردم آسیب بزنند.