توتال فعالیتش را در خاورمیانه متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت نفتی توتال فرانسه اعلام کرد به‌دلیل بسته بودن تنگه هرمز و تشدید ناامنی‌ها در این گذرگاه راهبردی، فعالیت‌های خود در خاورمیانه را به‌طور موقت متوقف کرده است.

این تصمیم در گزارش رسمی توتال که در تاریخ ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ منتشر شده، تشریح شده است. بر اساس این گزارش، تعلیق فعالیت‌ها در پی افزایش ریسک‌های امنیتی در مسیرهای دریایی منطقه اتخاذ شده است.

پاتریک پویان، مدیرعامل توتال، تأکید کرده است که ازسرگیری عملیات در خاورمیانه منوط به برقراری امنیت کامل در کریدورهای دریایی خواهد بود.

طبق داده‌های منتشرشده، این اقدام موجب کاهش حدود ۱۵ درصدی تولید جهانی بخش بالادستی توتال شده و روزانه نزدیک به ۱۰۰ هزار بشکه معادل نفت از تولید این شرکت در خاورمیانه کاسته است.

مدیران توتال هشدار داده‌اند در صورتی که این وضعیت طی دو تا سه ماه آینده ادامه یابد، اروپا ممکن است با چالش‌های جدی در تأمین انرژی روبه‌رو شود. افزایش چشمگیر هزینه‌های بیمه و بالا رفتن ریسک حمل‌ونقل دریایی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در اتخاذ این تصمیم عنوان شده است.

توتال طی سال‌های اخیر در پروژه‌های مهم انرژی منطقه نقش پررنگی داشته است؛ از توسعه میدان گازی گنبد شمالی قطر گرفته تا همکاری‌های گسترده با امارات متحده عربی. این شرکت همچنین هدایت یک پروژه بزرگ انرژی در عراق را بر عهده دارد و در عمان نیز در پروژه‌های گازی و ال‌ان‌جی مشارکت کرده است.

در عربستان سعودی نیز توتال در مجتمع پالایشی و پتروشیمی ساتورپ حضور دارد و به‌تازگی قراردادهای قابل‌توجهی با شرکت آرامکو برای توسعه پروژه «امیرال» امضا کرده بود.

با این حال، تعلیق کنونی فعالیت‌ها می‌تواند روند اجرای این پروژه‌های کلیدی را با اختلال و تأخیر مواجه کند.