۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۳۳

کره‌جنوبی از رایزنی با ایران برای عبور کشتی‌هایش از تنگه هرمز خبر داد

سخنگوی ریاست جمهوری کره جنوبی اعلام کرد که سئول به صورت فعالانه ای به دنبال راه‌ هایی برای حل مشکل کشتی‌ های سرگردان خود در تنگه هرمز از طریق رایزنی با ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ، سخنگوی ریاست جمهوری کره جنوبی امروز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور به طور فعالانه ای به دنبال دست یافتن به راه‌ هایی برای حل مشکل کشتی‌ های سرگردان خود در تنگه هرمز از طریق رایزنی با ایران است.

کانگ یو-جونگ سخنگوی ریاست جمهوری کره جنوبی این اظهارات را در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا پیشرفتی در تأمین امنیت عبور کشتی‌ های کره جنوبی سرگردان در مسیر دریایی تحت کنترل ایران در بحبوحه درگیری‌ها در غرب آسیا حاصل شده است، بیان کرد.

سخنگوی ریاست جمهوری کره جنوبی گفت: از جمله رایزنی با دولت ایران، (سئول) به طور فعالانه ای در حال پیگیری اقداماتی برای حل این وضعیت است.

وی سپس اضافه کرد که رایزنی‌ های دوجانبه با ایران بر اساس چنین اصولی در حال انجام است.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد.

ایران اعلام کرد که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.

