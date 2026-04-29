۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۱۸

محسنی اژه‌ای خطاب به مردم: امروز بار دیگر دشمن را تحقیر کردید

رئیس قوه قضاییه گفت: پرچم ایران اسلامی به سبب استقامت این مردم امروز نه فقط در جغرافیا و پهنه خاکی کشورمان بلکه در عمق قلوب و جان حق طلبان عالم برافزاشته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در پیامی از حضور مردم شریف ایران در تجمع امام رضایی‌ها تقدیر کرد و نوشت: آحاد ملت ایران در خجسته سالروز ولادت پناه و ولی نعمتشان حضرت رضا (ع) قیام کرده و بیعت‌شان را با نائب امام زمان (عج) تجدید کردند.

احسنت بر این ملت متحد و لایتمدار که امروز بار دیگر دشمن را تحقیر کرد.

پرچم ایران اسلامی به سبب استقامت این مردم امروز نه فقط در جغرافیا و پهنه خاکی کشورمان بلکه در عمق قلوب و جان حق طلبان عالم برافزاشته شده است.

همه این مواهب به لطف و مدد سلطان خراسان است که جان ها به فدای او باد.

محمد رضازاده

