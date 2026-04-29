به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری عصر چهارشنبه در رزمایش بزرگ «جانفدا برای ایرانِ امام رضاییها» در سمنان با گرامیداشت یاد و خاطر شهدای جنگ تحمیلی سوم در پی حملات تروریستی آمریکای تبهکار و رژیم سفاک صهیونیستی که به شهادت مظلومانه رهبر شهید انقلاب اسلامی بیانکرد: این جنایات ددمنشانه، بار دیگر چهره خبیث آمریکا و رژیم خونخوار صهیونیستی را به جهانیان نشان داد؛ اما غافل از اینکه هر قطره خون این شهدا، نهتنها جبهه مقاومت اسلامی را تضعیف نمیکند، بلکه آتش خشم ملتهای آزاده را شعلهورتر میسازد.
وی با اشاره به شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» که در این رزمایش طنینانداز شد، تأکید کرد: این حضور حماسی و رژه اقتدار مردم جانفدا در استان سمنان، پاسخی کوبنده به یاوهگویان عالم است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: ما اعلام میداریم که مسیر مقاومت تا آخرین قطره خون ادامه خواهد یافت و هر قطره خون شهیدان، این راه را استوارتر از گذشته رقم خواهد زد. ملت شریف ایران اسلامی با روحیه شهادتطلبی، هیچگاه از آرمانهای خود عقبنشینی نخواهد کرد.
اکبری پویش عظیم مردمی «جانفدا»، را نماد همبستگی ملی و آمادگی همهجانبه ملت شریف برای دفاع از کیان ایران اسلامی دانست.
وی با اشاره به استقبال بینظیر مردم از این پویش، اظهار داشت: شمار داوطلبان جانفدا برای ایرانِ امام رضاییها تاکنون از ۳۱ میلیون نفر فراتر رفته که این رقم بیسابقه، نشاندهنده عزم راسخ و آمادگی کامل ملت بزرگ ایران برای جانفشانی در راه اهداف عالیه انقلاب اسلامی است.
رئیس کل دادگستریسمنان در خاتمه گفت: رزمایش عظیم «جانفدا برای ایرانِ امام رضاییها» در استان سمنان، یک بار دیگر اثبات کرد که علیرغم تمامی توطئهها و دسیسههای دشمنان آمریکایی-صهیونیستی، مردم شریف و همیشه در صحنه ایران اسلامی همچنان پشتیبانِ ولایت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند و با اتحاد، انسجام و روحیه جهاد و شهادتطلبی، هیچ تهدیدی قادر به سست کردن اراده پولادین آنان نخواهد بود.
