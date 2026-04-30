سرهنگ محمد مهدی ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن قدردانی از حضور ۳۱ میلیون نفر مردم ایران اسلامی در پویش جان‌فدا بیان کرد: حمایت از مردم از این پویش نشان از شکست توطئه‌های دشمنان دارد.

وی با اشاره به حضور مردم در پویش جان فدا و همچنین اجتماعات اقتدار بیان کرد: اقشار مختلف مردم که در دو ماه اخیر در تجمعات شب های اقتدار شرکت کرده و در پویش جانفدایان وطن ثبت‌نام کردند برای پیروی از خط ولایت فقیه در میدان گردهم‌ آمدند.

فرمانده سپاه گرمسار با قدردانی از این حضور مردم بیان کرد: حضور مردم در اجتماعات اقتدار و حمایت از نیروهای مسلح و ارزش های انقلاب اسلامی نمایانگر اوج بصیرت و موقعیت شناسی ملت ایران اسلامتی است.