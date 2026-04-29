رشد ۳۰درصدی جمعیت سمنان «زیرساخت» را عقب انداخت؛ کمبود خوابگاه ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان بعد از ظهر چهارشنبه در نشست ساماندهی امور جوانان سمنان در فرمانداری با اشاره به روند تغییرات جمعیتی شهرستان اظهار داشت: جمعیت سمنان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۱۶۹ هزار نفر بوده و بر اساس برآوردهای انجام‌شده در ابتدای سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۲۰ هزار نفر رسیده است موضوعی که ضرورت برنامه‌ریزی متناسب برای توسعه زیرساخت‌های خدماتی، ورزشی و رفاهی را بیش از پیش نشان می‌دهد.

وی با اشاره به هدف‌گذاری در حوزه ورزش افزود: برنامه‌ریزی شده است جمعیت ورزشی سازمان‌یافته شهرستان از هشت هزار نفر به ۱۶ هزار نفر افزایش یابد که تحقق این هدف نیازمند توسعه فضاها، تجهیزات و امکانات ورزشی در سطح شهرستان است.

فرماندار سمنان با اشاره به موضوعات مرتبط با بیمه ورزشکاران و ارتقای ساختار اداری حوزه ورزش و جوانان گفت: این موضوعات باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی، دانشگاهی و نهادهای مرتبط به‌صورت کارشناسی بررسی و پیگیری شود تا زمینه ارائه خدمات بهتر به جامعه ورزش فراهم گردد.

صمیمیان در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه آموزش و پرورش اشاره کرد و بیان داشت: لازم است در ایام امتحانات، شرایط مناسب برای دانش‌آموزان فراهم شود و در صورت نیاز، امکان برگزاری دوره‌های جبرانی یا امتحانات جایگزین با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه پیش‌بینی شود تا روند آموزشی دانش‌آموزان دچار اختلال نشود.

وی موضوع کمبود خوابگاه ورزشی را یکی از نیازهای مهم شهرستان عنوان کرد و افزود: تأمین زمین مناسب با شرایط منطقی و واگذاری بلندمدت برای احداث خوابگاه‌های ورزشی و دانش‌آموزی باید در دستور کار قرار گیرد تا زیرساخت لازم برای میزبانی رویدادها و حضور ورزشکاران فراهم شود.

فرماندار سمنان با اشاره به لزوم مکان‌یابی مناسب برای این طرح‌ها گفت: استفاده از ظرفیت شهرک‌های جدید، مناطق الحاقی و هماهنگی با استانداری و دستگاه‌های مرتبط می‌تواند زمینه ایجاد کمپ‌ها و خوابگاه‌های ورزشی را در شهرستان فراهم کند.

صمیمیان بر بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های دولتی برای حمایت از ورزشکاران و پیگیری تخصیص اعتبارات تأکید کرد و افزود: توسعه ورزش شهرستان نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها، استفاده بهینه از امکانات موجود و برنامه‌ریزی منسجم در حوزه جوانان و ورزش است.