۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳

شاعران چراغ شانزدهمین جشنواره خلیج فارس را در بندرعباس روشن کردند

شاعران چراغ شانزدهمین جشنواره خلیج فارس را در بندرعباس روشن کردند

بندرعباس- شانزدهمین جشنواره خلیج فارس با برگزاری شب شعری به همین نام با حضور شاعرانی از استان های مختلف کشور در بندرعباس آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرخنده جلالی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان شامگاه چهارشنبه در ابتدای این آیین از شعر به عنوان بستری برای ثبت مستندات تاریخی نام برد.

جلالی افزود: تجربه نشان داده تنها کارکرد شعر بیان احساس نیست بلکه می توان با خوانش اشعار شاعران در دوره های مختلف ، با حقایق تاریخی ، موضعگیری ها و کنش های مردمی در برابر رویدادها نیز آشنا شد.

وی خلیج فارس را نماد همدلی ایرانیان و عامل امنیت در ایران توصیف و اضافه کرد: از برکات نام خلیج فارس انگیزه بخشی برای آفرینش های فرهنگی و هنری در حوزه های مختلف از جمله شعر است و در شانزدهمین جشنواره خلیج فارس نیز به اعتبار همین نام شاعران زیادی برای حضور در برنامه شب شعر ،مشتاقانه اعلام آمادگی کردند.

در ادامه این برنامه که در جوار آرامگاه زنده یاد محمدعلی بهمنی ترانه سرا و شاعر فقید هرمزگانی برگزار شد، ۲۰ شاعر در چهار بخش به خوانش سروده های خود پرداختند که محتوای بیشتر آنها سروده هایی در رثای شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و خلیج فارس بود.

ابراهیم ضعیفی، فرزانه فرخی نژاد، راشد انصاری ، هاجر مهدی حسینی، یعقوب سهوزاده، جلیل کرامتی ، مهرنوش ایزدپرست، طاهره اقتدار بختیاری، نسا شبتاری و لیلا عبادیان از شاعران شرکت کننده در این برنامه بودند.

محسن اشتیاقی، زینب احمدنیا، زهرا اسپید، مرتضی رحیمی نژاد ، فضیله یگانه، نغمه حکمت شعار، کیمیا امیری، عبدالحمید انصاری نسب، معصومه پور ثمال و ایرج انصاری فرد نیز از دیگر شاعرانی بودند که به خوانش سروده های خود پرداختند.

