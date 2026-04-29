به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم دلخوش با حضور در قرارگاه رسانه ای شهید نادینی در رشت با اشاره به حضور مستمر مردم در عرصه‌های مختلف انقلاب گفت: این حضور باعث شده دنیای جان‌خوران به هم ریخته شود. اگر امروز اسرائیل و آمریکا نتوانستند به اهداف خود برسند، به خاطر حضور مردم در خیابان‌ها و رزمندگان در میدان است.

وی افزود: ما در جنگ تحمیلی، دفاع از حرم، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، شهدای زیادی تقدیم نظام و به ویژه رهبر معظم انقلاب کرده‌ایم و این حضور در تاریخ ماندگار است.

ناکامی اسرائیل و آمریکا ناشی از حضور مردم در میدان

معاون امور تقنینی مجلس با تأکید بر نقش بی‌بدیل حضور مردمی تصریح کرد: امروز اسرائیل و آمریکا نتوانستند به اهداف شوم خود برسند، برای اینکه مردم در خیابان‌ها بودند، رزمندگان در میدان حضور داشتند و با کارهای شگفت‌انگیز خود زحمت کشیدند. این حضور، معادلات دشمن را به هم ریخته است.

از جنگ تحریمی تا دفاع از حرم

دلخوش که خود را یکی از بسیجی‌های حاضر در جنگ معرفی کرد، گفت: من در جنگ بودم، مردم از جانشان می‌گذشتند، از مالشان می‌گذشتند. در دوره دفاع از حرم نیز مردم جانشان را دادند. در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، واقعاً کار ماندگاری در تاریخ ثبت شد.

معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس خاطرنشان کرد: انسان وقتی حضور مردم را در این عرصه و ایام می‌بیند، درمی‌یابد که شهدای زیادی برای نظام اسلامی، مخصوصاً فرمانده کل قوا و رهبر معظم انقلاب تقدیم کرده‌ایم. این حضور همچنان ادامه دارد و پشتوانه محکمی برای نظام و ولایت است.