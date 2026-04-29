به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح «سرای همدلی» جامعه مهندسین استان قم، با تأکید بر جایگاه ویژه این شهر در تحولات فرهنگی، دینی و سیاسی کشور، اظهار کرد: قم همواره به عنوان خاستگاه حرکتهای اثرگذار در تاریخ انقلاب اسلامی شناخته شده و نقش حوزههای علمیه در تربیت رهبران و شخصیتهای برجسته، غیرقابل انکار است.
وی با اشاره به حضور مستمر و آگاهانه مردم قم در صحنههای مختلف، افزود: مردم این شهر در مقاطع حساس، با درک شرایط و همراهی مثالزدنی، حرکتهایی را آغاز کردهاند که نهتنها در سطح کشور مورد توجه قرار گرفته بلکه به الگویی برای سایر استانها تبدیل شده است.
استاندار قم در ادامه سخنان خود با قدردانی از مشارکت اقشار مختلف در راهاندازی سرای همدلی، بیان کرد: این مجموعه نمادی از همگرایی مهندسان، کارگران و تولیدکنندگان است که با هدف جبران خسارات و کمک به بازسازی مناطق آسیبدیده شکل گرفته و نشاندهنده روحیه مسئولیتپذیری اجتماعی در میان مردم است.
بهنامجو با اشاره به اقدامات انجامشده در روزهای ابتدایی جنگ رمضان، خاطرنشان کرد: در شرایطی که دشمن تلاش داشت در روزهای نخست به اهداف خود دست یابد، حضور بهموقع مردم و انسجام شکلگرفته، معادلات را تغییر داد و موجب تقویت جبهه داخلی شد.
وی همچنین به نمونهای از این همدلی در حوزه زیرساختی اشاره کرد و گفت: پس از آسیب به یکی از پلهای مهم ریلی در استان، مجموعهای از مهندسان، کارگران و نیروهای فنی بدون اتکا به منابع دولتی، در مدت کوتاهی اقدام به بازسازی آن کردند که این اقدام جلوهای روشن از توانمندی داخلی و مشارکت مردمی است.
استاندار قم با بیان اینکه این استان در حوزه بازسازی خسارات ناشی از جنگ در جایگاه برتر کشور قرار دارد، تصریح کرد: در بخش تأمین لوازم خانگی برای خانوادههایی که منازل آنان بهطور کامل تخریب شده، تولیدکنندگان داخلی با همراهی مردم پای کار آمدهاند و روند جبران خسارات با سرعت مطلوبی در حال انجام است.
وی ادامه داد: تجربه نشان داده است که در شرایط سخت، ظرفیتهای مردمی بیش از پیش فعال میشود و اقدامات مؤثرتری شکل میگیرد، از این رو هنر مدیریت نیز در بهرهگیری از همین ظرفیتها در تنگناها معنا پیدا میکند.
بهنامجو در بخش دیگری از سخنان خود به پروژههای عمرانی در دست اجرا اشاره کرد و گفت: با وجود فشارهای اقتصادی و شرایط خاص، اجرای طرحهای زیرساختی متوقف نشده و پروژه کمربندی شهید سلیمانی به طول ۱۲ کیلومتر هفته آینده وارد مرحله بهرهبرداری خواهد شد.
وی همچنین از آمادهسازی ۲۵۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و افزود: این واحدها در هفته آینده به مرحله افتتاح میرسد و بخشی از نیازهای مسکن در استان را تأمین خواهد کرد.
استاندار قم با اشاره به اقدامات انجامشده در حرم حضرت معصومه (س)، بیان کرد: یکی از صحنهای این مکان مقدس برای استفاده عموم مردم آماده شده و مجموعهای از پروژههای دیگر نیز در حوزههای مختلف در حال اجرا است.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت انعکاس این اقدامات، گفت: انتشار اخبار و تصاویر این حرکتهای مردمی، علاوه بر تقویت روحیه عمومی، پیام روشنی برای دوستان و دشمنان دارد و نشان میدهد که مردم ایران در مواجهه با مشکلات، با انسجام و همدلی مسیر پیشرفت را ادامه میدهند.
