به گزارش خبرگزاری مهر، سردار «سیدمجید میراحمدی» معاون سابق اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح درباره نقش ارتش جمهوری اسلامی ایران در «دفاع مقدس سوم» گفت: ارتش در امتداد مجاهدتهایش در عرصه دفاع از اسلام و سرزمین مقدس ایران، در این نبرد نابرابر نیز همچون دفاع مقدس هشتساله، خوش درخشید.
سردار میراحمدی با اشاره به ائتلاف شکلگرفته علیه ایران در «دفاع مقدس سوم»، عنوان کرد: در این نبرد، قدرتهای شیطانی و به ظاهر برتر مادی دنیا، از آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی و برخی کشورها علیه ایران اسلامی وارد عمل شدند؛ اما در دستیابی به اهداف خود، ناکام ماندند.
وی سپس با تجلیل از نقش رهبر شهید انقلاب اسلامی در این نبرد سرنوشتساز، گفت: نیروهای مسلح با برخورداری از مدد الهی، تأسی از فرامین و تدابیر رهبر شهید انقلاب اسلامی، حمایت مردم و رهبری معجزهگونه حضرت آیتالله العظمی امام «مجتبی خامنهای» در این میدان به خوبی عمل کردند؛ به گونهای که جهانیان، متحیر از این هستند که ملت و نیروهای مسلح ایران چگونه توانستند در برابر چنین قدرتهای بزرگی مقاومت کنند.
معاون سابق اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه با بیان اینکه خسارتهایی هم در این جنگ دیدیم؛ زیرا ذات جنگ همین است و طرفین، هر دو متحمل خسارت میشوند، افزود: هم خسارتهای مادی دیدیم و هم انسانهای بزرگی را از دست دادیم که در صدر آنها رهبر عظیمالشأن ما بود؛ اما با وجود این، امروز دنیا جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح ما را پیروز این میدان میداند.
سردار میراحمدی تأکید کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر نیروهای مسلح، بهویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این اتفاق بزرگ نقش و سهم مهمی را ایفا و شهدایی را نیز تقدیم این راه مقدس و نورانی کرد.
معاون سابق اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به وعده نصرت خداوند، خاطرنشان کرد: به فضل الهی، ملت ایران پیروزی نهایی را خواهند دید و جشن پیروزی را برگزار خواهند کرد.
