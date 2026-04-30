مهدیه خلعتبری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسهای بررسی ثبت جهانی روستای شانه تراش مازندران اظهار کرد: در این نشست، ظرفیتها، اقدامات و برنامههای مرتبط با توسعه این روستا مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم همافزایی دستگاهها برای تحقق این هدف تأکید شد.
وی با اشاره به ارزشهای اکولوژیک منطقه شانهتراش گفت: تنوع زیستی، پوشش گیاهی غنی و بکر بودن عرصهها، این روستا را به یکی از گزینههای شاخص برای اجرای پروژههای توسعه پایدار و دستیابی به معیارهای جهانیشدن تبدیل کرده است.
وی همچنین به اقدامات انجامشده در حوزه منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: اجرای طرحهای جنگلکاری مشارکتی، ساماندهی مسیرهای دسترسی، افزایش گشت و پایش حفاظتی و ارائه آموزش به جوامع محلی از جمله برنامههایی است که برای مدیریت پایدار منابع طبیعی منطقه انجام شده است.
وی بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای تسریع در روند جهانیشدن روستای شانهتراش تأکید کرد.
نظر شما