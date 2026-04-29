  1. استانها
  2. مازندران
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۵۹

نقش مشارکت مردمی برای ثبت جهانی «شانه‌تراش»کلیدی است

ساری - مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با تأکید بر اهمیت نقش جامعه محلی در فرآیند ثبت جهانی روستای شانه‌تراش، مشارکت مردمی را یکی از ارکان اصلی تحقق این هدف دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایزدی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد راهبردی ثبت جهانی روستای شانه تراش که در استانداری مازندران برگزار شد، اظهار کرد: روستای شانه‌تراش به‌عنوان یکی از گزینه‌های استان برای حضور در فهرست روستاهای جهانی گردشگری، از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و این مسیر می‌تواند به ارتقای جایگاه گردشگری منطقه کمک کند.

وی با اشاره به تجربه موفق ثبت و معرفی روستای کندلوس افزود: ثبت جهانی روستاها تنها یک عنوان نیست، بلکه فرآیندی در راستای ایجاد زنجیره ارزش گردشگری، تقویت اقتصاد محلی و دستیابی به توسعه پایدار در ابعاد مختلف است.

ایزدی با بیان اینکه ارزیابی این روستا بر اساس شاخص‌های تخصصی انجام می‌شود، تصریح کرد: تکمیل زنجیره ارزش گردشگری، پایداری اقتصادی و اجتماعی، توسعه زیرساخت‌ها و نقش آن‌ها در بهبود کیفیت زندگی ساکنان از مهم‌ترین معیارهای مورد توجه در این مسیر است.

وی ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری، بهبود دسترسی‌ها، ارتقای خدمات رفاهی و در عین حال حفظ هویت و اصالت فرهنگی، در کنار مشارکت فعال مردم، می‌تواند شانس موفقیت این روستا را در سطح جهانی افزایش دهد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران در پایان خاطرنشان کرد: تحقق ثبت جهانی «شانه‌تراش» نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و همراهی جدی جامعه محلی است و امید می‌رود با این تعامل، این روستا به الگویی موفق در حوزه گردشگری پایدار تبدیل شود.

کد مطلب 6814636

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها