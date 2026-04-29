به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایزدی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد راهبردی ثبت جهانی روستای شانه تراش که در استانداری مازندران برگزار شد، اظهار کرد: روستای شانه‌تراش به‌عنوان یکی از گزینه‌های استان برای حضور در فهرست روستاهای جهانی گردشگری، از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و این مسیر می‌تواند به ارتقای جایگاه گردشگری منطقه کمک کند.

وی با اشاره به تجربه موفق ثبت و معرفی روستای کندلوس افزود: ثبت جهانی روستاها تنها یک عنوان نیست، بلکه فرآیندی در راستای ایجاد زنجیره ارزش گردشگری، تقویت اقتصاد محلی و دستیابی به توسعه پایدار در ابعاد مختلف است.

ایزدی با بیان اینکه ارزیابی این روستا بر اساس شاخص‌های تخصصی انجام می‌شود، تصریح کرد: تکمیل زنجیره ارزش گردشگری، پایداری اقتصادی و اجتماعی، توسعه زیرساخت‌ها و نقش آن‌ها در بهبود کیفیت زندگی ساکنان از مهم‌ترین معیارهای مورد توجه در این مسیر است.

وی ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری، بهبود دسترسی‌ها، ارتقای خدمات رفاهی و در عین حال حفظ هویت و اصالت فرهنگی، در کنار مشارکت فعال مردم، می‌تواند شانس موفقیت این روستا را در سطح جهانی افزایش دهد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران در پایان خاطرنشان کرد: تحقق ثبت جهانی «شانه‌تراش» نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و همراهی جدی جامعه محلی است و امید می‌رود با این تعامل، این روستا به الگویی موفق در حوزه گردشگری پایدار تبدیل شود.