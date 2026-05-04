پرونده روستای شانه تراش به سازمان جهانی گردشگری ارسال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسحاقی عصر دوشنبه در نشست هماندیشی ثبت جهانی روستای شانهتراش، با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد روستاهای استان، این روستا را یکی از گزینههای شاخص کشور برای ثبت در فهرست جهانی گردشگری دانست.
اسحاقی با قدردانی از حضور مسئولان محلی، فعالان حوزه گردشگری، اصحاب رسانه و نمایندگان شوراهای شهری و روستایی، اظهار داشت: استان مازندران به واسطه برخورداری از روستاهای متعدد با ظرفیتهای طبیعی، فرهنگی و تاریخی، همواره در زمره مناطق مستعد در حوزه گردشگری روستایی بوده و بر همین اساس، فرآیند شناسایی و معرفی روستاهای واجد شرایط در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در سطح ملی، ۱۰۰ روستا مورد بررسی قرار گرفت که پس از ارزیابیهای تخصصی، این تعداد به هشت روستای برتر کاهش یافت و روستای شانهتراش بهعنوان یکی از گزینههای نهایی، مورد تأیید وزارتخانه قرار گرفت و اکنون در مسیر تکمیل پرونده برای ارسال به سازمان جهانی گردشگری قرار دارد.
اسحاقی با اشاره به همراهی و مشارکت گسترده در این مسیر تصریح کرد: یکی از نقاط قوت این پروژه، حضور فعال و مؤثر جوامع محلی است؛ از دهیاری و شورای روستا گرفته تا مردم، تعاونی محلی و دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی که با همدلی و انسجام، در حال پیشبرد امور هستند.
وی از اجرای پویشهای مردمی در راستای آمادهسازی روستا خبر داد و گفت: طی روزهای اخیر، شاهد شکلگیری پویش همدلی با مشارکت اقشار مختلف مردم از جمله زنان، مردان، جوانان و حتی کودکان بودهایم که در قالب اقداماتی نظیر رنگآمیزی و بهسازی محیط روستا، جلوهای از عزم عمومی برای تحقق این هدف را به نمایش گذاشتهاند.
معاون گردشگری مازندران با اشاره به اقدامات زیرساختی انجامشده در روستا افزود: در کنار فعالیتهای مردمی، پروژههای عمرانی و زیرساختی مناسبی نیز در حال اجراست که نقش مهمی در ارتقای شاخصهای مورد نظر برای ثبت جهانی ایفا میکند.
وی امضای تفاهمنامههای همکاری را از دیگر گامهای مؤثر در این مسیر برشمرد و خاطرنشان کرد: تفاهمنامه میان شهرداری و دهیاری میتواند به همافزایی میان حوزه شهری و روستایی منجر شود و زمینهساز توسعه رویدادها، جشنوارهها، معرفی ظرفیتها و جذب سرمایهگذاری در روستا باشد.
اسحاقی همچنین به همکاری با منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: در این حوزه نیز تفاهمنامهای در دست اقدام است که بر اساس آن، بخشی از ظرفیتهای طبیعی در قالب بوستان به دهیاری واگذار خواهد شد و این اقدام میتواند به تکمیل زنجیره گردشگری، بهویژه در حوزه طبیعتگردی کمک کند.
وی با اشاره به تجربه موفق ثبت جهانی روستای کندلوس در سال گذشته اظهار داشت: این روستا بهعنوان نخستین روستای جهانی گردشگری در مازندران، الگویی موفق برای سایر مناطق محسوب میشود و امیدواریم با تداوم این روند، شانهتراش نیز به این فهرست افزوده شود.
معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی مازندران تأکید کرد: تحقق این هدف نیازمند استمرار همکاری، انسجام و تلاش جمعی همه دستگاهها و مردم است و با توجه به روند شکلگرفته، امید میرود در آیندهای نزدیک شاهد ثبت جهانی این روستا و برگزاری جشن این موفقیت در شانهتراش باشیم.
در پایان این نشست، اسحاقی با اشاره به اهمیت نقش کارشناسان در تکمیل پرونده ثبت جهانی، بر استفاده از ظرفیتهای تخصصی برای تسریع در این فرآیند تأکید کرد.
