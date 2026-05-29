به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی شامگاه پنجشنبه در جمع اهالی روستای شانه‌تراش تنکابن گفت: سه هدف کلیدی در دولت چهاردهم شامل ارتقای جایگاه گردشگری در حکمرانی، وارد کردن این صنعت به دیپلماسی بین‌المللی، و بازشناسی فرهنگ ایرانی برای انسجام ملی دنبال می‌شود.

به گفته وی، محور این سه هدف در روستاهای نمونه گردشگری مانند شانه‌تراش قابل تحقق است.

وی تأکید کرد: مردم این روستا با مشارکت گسترده خود، بستر مناسبی برای ثبت جهانی شانه‌تراش در سال ۲۰۲۶ فراهم کرده‌اند.

معاون وزیر با اشاره به ترکیب جاذبه‌های طبیعی، بومی و فرهنگی در این منطقه، آن را نمونه موفق هم‌افزایی مردم و مسئولان دانست.

محسنی بندپی در ادامه با نقد نگاه صرفاً اقتصادی به توسعه گفت: هیچ پیشرفتی بدون حضور مردم پایدار نخواهد ماند. اگر گردشگری بتواند محیط زیست را حفظ کند، به اقتصاد روستا رونق ببخشد و فرهنگ بومی را زنده نگه دارد، همان توسعه پایدار واقعی رقم می‌خورد. او افزود که روستای شانه‌تراش امروز نماد عینی این فرآیند است.

معاون گردشگری با یادآوری تأکید رئیس‌جمهور بر محله‌محوری، عبور از اقتصاد کلان به اقتصاد محلی را راهکار اصلی پیشرفت دانست و گفت: کشورهایی مثل چین و ژاپن با همین الگو به موفقیت رسیدند.

او حضور همه مسئولان برای ثبت جهانی شانه‌تراش را نشانه درک درست این راهبرد در دولت چهاردهم توصیف کرد.

محسنی بندپی یکی از ضعف‌های جدی را کم کاری در معرفی ظرفیت‌های گردشگری ایران به جهان خواند و گفت: باید دنیا را با داشته‌هایمان در حوزه‌های گردشگری مذهبی، سلامت، طبیعت و روستایی آشنا کنیم.

معرفی ظرفیت های روستایی در ایرلاین های جهانی

او از طرح جدیدی خبر داد که به دستور صالحی امیری، قرار است ظرفیت‌های روستایی را در ایرلاین‌های پرمسافر جهانی معرفی کند.

وی با بیان اینکه بخش مهمی از فرهنگ ملی از روستاها نشات گرفته، تصریح کرد: زندگی در کلانشهرها کمکم اصالت‌ها و انسجام ملی را کمرنگ می‌کند. به همین دلیل تمرکز وزارتخانه بر ثبت و شناساندن روستاهای فرهنگی بیشتر شده است.

معاون وزیر میراث فرهنگی با اشاره به آمار ثبت جهانی روستاهای ایران گفت: در سال ۲۰۲۳ یک روستا، در ۲۰۲۴ یک روستا ثبت شد، اما پارسال با توانمندسازی جوامع محلی و تکمیل به‌موقع مدارک، سه روستای کندلوس، سهیلی و شفیع‌آباد به فهرست جهانی راه یافتند.

او نقش مردم را کلیدی دانست و توضیح داد: در کندلوس نقش آقای جهانگیری و همراهی مردم، در سهیلی مشارکت زنان روستا، و در قشم همزیستی مسالمت‌آمیز با طبیعت، نکات برجسته نزد ارزیابان جهانی بود.

محسنی بندپی افزود: امسال ۸ روستا را نامزد ثبت جهانی کرده‌ایم و در مورد شانه‌تراش خوشبختانه همه مدارک بارگذاری شده است. او مازندران را تنها استانی دانست که تمام مراحل را کامل کرده و وضعیت انسجام در این استان را بهتر از سایر نقاط کشور ارزیابی کرد.

معاون گردشگری در پایان به مشکل محدودیت اینترنت اشاره کرد و گفت: اینکه بدون پرداخت هزینه دسترسی به اینترنت بین‌المللی وجود نداشته باشد، نگاه درستی نیست و خوشبختانه با پیگیری رئیس‌جمهور این مشکل در حال رفع است و به زودی می‌توان ظرفیت‌های گردشگری کشور را از این راه به جهان معرفی کرد.