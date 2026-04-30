به گزارش خبرگزاری مهر، علی تاجرنیا روز پنجشنبه در همایش به نام ایران، برای خلیج فارس، در کتابخانه ملی ایران، علی تاجرنیا دبیر همایش «به نام ایران، برای خلیج فارس» صبح روز پنجشنبه در کتابخانه ملی با یاد کردن از شهدای خلیج فارس از رئیسعلی دلواری تا علیرضا تنگسیری و شهدای ناو دنا و مدرسه میناب، با مثال زدن از رویدادهای بزرگ تاریخی افزود: نیاکان پاک‌نهاد ما سنگ بنای این نهاد را بر پایه‌ی تجارت نهاده‌اند.

دبیر همایش «به نام ایران، برای خلیج فارس» افزود: ۵۲۰ سال آرزوی مردمان شمال و جنوب خلیج فارس خروج شوم بیگانگان از این دریا بود که به برکت همرزمان علیرضا تنگسیری و شهرام ایرانی این آرزو محقق می‌شود. امروز در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که ای کاش نسل‌های بعدی و آرزوی نیاکان در گذشته‌مان هستیم.

تاجرنیا تاکید کرد: ایرانشهر تمدن راه‌هاست، در طول هزاره‌ها نیاکان پاک نهاد ما سنگ بنای این تمدن را بر پایه تجارت نهادند، تقریبا تمامی جنگ‌های ایران زمین پیرامون راه‌های زمینی در مقابل مهاجمین شرقی و غربی در گرفته است اما در طول تمامی این سده های متمادی راه‌های آبی ما جز تردد کشتی‌های تجاری. از کنگ و سیراف و هرمز شاهد تردد شناور دیگری نبوده است، شرکای تجاری دریایی ما چه در شرق دور و چه در آفریقا هم به مانند ما تنها به تجارت می‌اندیشیدند، چند دهه قبل از عبور شوم واسکودوگاما از دماغه امید نیک ژانگ یی، دریاسالار بزرگ چینی، ناوگان عظیمش را با پیام صلح و دوستی به خلیج فارس آورد اما ۵۲۰ سال پیش صدای توپ‌های ناوگان آلفونس آلبوکرگ امنیت و آرامش چند هزار ساله خلیج فارس را به هم زد.

دبیر همایش «به نام ایران، برای خلیج فارس» یادآور شد: برای ۵۲۰ سال کشتی‌های توپ‌دار پرتقالی و هلندی و انگلیسی و آمریکایی مهمان ناخوانده آبراهه‌ای شدند که گهواره تمدن و نماد تجارت در صلح بود.

تاجرنیا ادامه داد: امروز به برکت خون شهدای ایران و همت همرزمان علیرضا تنگسیری و شهرام ایرانی خلیج فارس به صاحبان اصلی‌اش باز می‌گردد اکنون بر تک تک ایرانیان وطن پرست واجب است تا مسیری که شهیدان با خونشان گشودند را ادامه دهند تا پس از ۵ قرن حضور شوم بیگانگان بار دیگر خلیج فارس این نگین درخشان گهواره تمدن به دریای صلح و دوستی و رونق برای ساکنان اصلیش تبدیل شود.

دبیر همایش اضافه کرد: آنچه در هیاهوی این جنگ تاریخی نباید فراموش شود این حقیقت است که همسایگان عرب ما به رغم بی‌مهری برخی دولت‌هایشان، برادران و خواهران ما و همراهان تاریخی ما در تمدن بزرگ مشترک خلیج فارس هستند. بازگشت شکوهمند تمدنی خلیج فارس در سایه زدودن روابط استعماری و باز تولید مناسبات انسانی بر پایه مهر که همانا سنگ بنای عظیم تمدن ۵ هزار ساله ایرانشهر بوده میسر است.

تاجر نیا گفت: این همایش تلاشی است برای ترسیم افق‌هایی تازه برای آینده خلیج فارس ما مصمم به حفظ دستاوردهای شهیدان دفاع بزرگ میهنی اخیر و به سرانجام رساندن رویایی هستیم که شاید ۱۵ نسل ایرانی آرزویش را داشتند تلاش من و همکارانم در این همایش ایجاد بستری است تا جدا از اختلاف سلایق و نظرات و دلبستگی های سیاسی تنها به نام ایران و برای خلیج فارس به هم‌اندیشی برای آینده‌ای پرافتخار بپردازیم.