اجرای نهضت عدالت آموزشی در استان یزد به تناسب جمعیت و نیازهای آموزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در آیین آغاز عملیات اجرایی ساخت مدرسه خیری شجره طیبه با قدردانی از همراهی‌های وزیر آموزش و پرورش در اجرای طرح نهضت عدالت آموزشی استان یزد اظهار کرد: در راستای نظارت مستمر بر امور این حوزه، یکی از مدیران استان به عنوان مسئول ویژه پیگیری و رصد پروژه‌ها تعیین شدند.

وی در ادامه خدمت رسانی به مردم را از توفیقات الهی دانست و گفت: بر اساس آیات نورانی قرآن کریم تمامی کارهای انسان چنانچه با نیت رضای خداوند انجام شود مستوجب پاداش خواهند بود.

بابایی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر لزوم رعایت توازن و عدالت در حوزه مدرسه سازی تصریح کرد: ساخت مدارس این طرح در استان با در نظر گرفتن جمعیت منطقه و نیازهای آموزشی محله‌ها اجرایی می‌شود.

آیین آغاز عملیات اجرایی ساخت مدرسه خیری شجره طیبه با حضور استاندار یزد، نماینده مردم شهرستان‌های یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی، روسای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و سازمان استثنایی آموزش و پرورش و جمعی از دانش آموزان و مسئولین برگزار شد .