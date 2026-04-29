جزئیات جلسه کمیسیون بهداشت با ظفرقندی؛ ضرورت نظارت بر قیمت دارو

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت و درمان صبح امروز (چهارشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) و با موضوع نظارت بر روند درمان به ویژه در شرایط جنگی و تأمین، توزیع و قیمت دارو برگزار شد.

نبود دارو و افزایش قیمت دارو اصلی‌ترین دغدغه مردم در حوزه بهداشت و درمان

حسینعلی شهریاری در این جلسه با بیان اینکه هرچه در کشور داریم به برکت وجود امام شهیدمان بود و امروز حضور مردم در میدان به رزمندگان قوت قلب می دهد، گفت: طی این روزها کمیسیون های مجلس جلسات خود را با وزرای مختلف به صورت حضوری یا وبیناری برقرار کردند.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سطح رضایتمندی مجروحان، پرستاران و پزشکان طی درمان در زمان جنگ تحمیلی، گفت: این روزها شکایت بیشتر مراجعین از نبود دارو و افزایش قیمت دارو است. بسیاری از مردم تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند و این سازمان باید هزینه ها را تأمین کند و همه مربوط به بیمه سلامت نیست. امروز کسی از عدم دسترسی به پزشک و بیمارستان شکایت ندارد بلکه شکایت از افزایش شدید قیمت دارو و نایاب شدن آنهاست. در این بین برخی شرکت های دارویی نیز مورد اصابت قرار گرفت که با حمایت وزارتخانه به شرایط عادی باز می گردد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه امروز با وجود همه معذوریت ها، در برابر مردم مسئول هستیم، اظهار داشت: ما نماینده مردم هستیم و مورد سؤال آنها واقع می شویم لذا وظیفه خود می دانیم که موضوع را پیگیری کنیم. ما در رابطه با رفع مشکلات دارویی، دولت را مسئول می دانیم. یک فرد ممکن است نان شب نداشته باشد اما نیازمند دارویی باشد که از نان شب برایش واجب تر است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش حقوق دستیاران و دانشجویان پزشکی مهم است چرا که انصافا بار اصلی درمان در بیمارستان های آموزشی بر دوش دستیاران است.

حل دغدغه‌های حوزه درمان نیازمند همکاری مستمر وزارتخانه و کمیسیون بهداشت مجلس است

محمدرضا ظفرقندی نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت همکاری میان کمیسیون بهداشت مجلس و وزارت بهداشت و درمان برای دستیابی به راهکار برای مسائل موجود، گفت: سازماندهی جهت آمادگی برای حضور در شرایط جنگی با هر سناریویی در دستور کار این وزارتخانه بود چنانچه علیرغم جابجایی جمعیت ۸ میلیون نفری به شمال کشور هیچ مشکلی در این منطقه به وجود نیامد.

وزیر بهداشت و درمان همچنین کار اصلی را بر عهده کادر درمان دانست که در میدان حضور داشتند و گفت: ما در شرایط فعلی نیز غفلت نمی کنیم و آمادگی ۱۰۰ درصد داشتیم. ما نسبت به کمبودها و دغدغه در نقاط مختلف کشور به واسطه سفر مستمر معاونان به این مناطق، آگاهی پیدا کردیم تا سریع تر مسائل را حل کنیم.

وی در ادامه با تأکید بر عدم فراموشی امور جاری در کنار امورات جنگی، گفت: ما تمام سناریوهای لازم برای شرایط جنگی را در نظر داریم تا در تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه نشویم. لازم است تمام دستگاه ها برای حمایت از وزارت بهداشت در شرایط مختلف به حمایت از ما بیایند.

ظفرقندی همچنین خواستار همکاری ویژه مجلس برای تأمین اعتبار جهت پرداختی های این وزارتخانه شد.

مطالبات نمایندگان مجلس از وزارت بهداشت؛ تأکید بر معیشت کادر درمان، تأمین دارو و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده

سلمان اسحاقی نماینده مردم قائنات در مجلس استفاده از ظرفیت مذاکرات برای حل مشکلات بهداشت و درمان را مهم ارزیابی کرد و گفت: یکی از سهل ترین راه ها برای واردات دارو، حضور یک نماینده از وزارت بهداشت در تیم مذاکره کننده است.

بابک رضازاده نماینده مردم مشکین شهر در مجلس نیز در این جلسه بر کنترل قیمت دارو تأکید کرد.

عالیه زمانی کیاسری نماینده مردم ساری در مجلس ضمن قدردانی از حضور مدبرانه وزارت بهداشت در جریان جنگ تحمیلی، گفت: مسأله دارو باید مد نظر وزارت بهداشت باشد.

اسدالله چراغی نماینده مردم ایلام در مجلس ضمن قدردانی از تکمیل و بهره برداری از واحدهای پزشکی در حوزه انتخابیه خود، خواستار تکمیل سایر پروژه های این حوزه از قبیل اورژانس و بیمارستان شد.

همایون سامه‌یح نیز در ادامه این جلسه بر پیگیری جدی موضوع دارو و قیمت آن تأکید کرد و خواستار توجه به این حوزه به ویژه در شرایط جنگی شد.

محمود طاهری نماینده مردم شبستر در مجلس با اشاره به کمبود پزشک عمومی در این شهر و بسیاری از شهرهای ایران، گفت: برخی کارخانجات داروسازی و شرکت های توزیع دارو دچار آسیب شدند که باید حمایت بیشتری شوند تا بازسازی شوند.

منصور علیمردانی نماینده مردم ابهر در مجلس خواستار توجه ویژه به شهرهای با جمعیت زیر ۱۰ هزار نفر شد که زیر نظر بهداشت هستند و از برخی از خدمات درمانی محروم مانده اند. از سوی دیگر لازم است توزیع دارو و شیرخشک بر اساس میانگین ۳ سال اخیر انجام شده و مطالبات دانشگاه های پزشکی پرداخت شود.

محمدرسول شیخی زاده نماینده مردم قروه در مجلس ضمن قدردانی از عملکرد وزارت بهداشت و کادر درمان در زمان جنگ تحمیلی، بر تصمیم گیری با همه جانبه نگری تأکید کرد و گفت: لازم است به موضوع دارو توجه ویژه شود و حقوق کارمندان وزارتخانه نیز نیازمند رسیدگی بیشتر است.

حسن حسن نتاج نماینده مردم بابل در مجلس با انتقاد از عملکرد بیمه ها که نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند، اظهار داشت: امروز باید معیشت کارمندان وزارت بهداشت به درستی مورد توجه قرار گیرد. حضور پزشکان و کادر علوم پزشکی در مناطق جنگی جای قدردانی دارد که لازم است در پاسخ به آن به موضوع تبدیل وضعیت آنها در حوزه بهداشت و درمان توجه شود.

سیدمحمد جمالیان نماینده مردم اراک در مجلس خواستار توجه ویژه به وضعیت دارو شد و گفت: برخی داروها به سختی در دسترس مردم قرار می گیرد که نیازمند تدبیر وزارتخانه است. از سوی دیگر تحت پوشش قرار گرفتن داروها در چنین شرایطی بسیار مهم است.

علی اصغر باقرزاده نماینده مردم بابلسر در مجلس با بیان اینکه ارز ترجیحی دارو برداشته نشده اما به جامعه اینگونه القا شده که باید اصلاح شود، گفت: برخی مشکلات امروز حوزه دارو ناشی از اشاعه چنین شایعه ای است. در حوزه پرداخت نیز باید توزیع عادلانه مد نظر باشد.

فاطمه محمدبیگی عضو کمیته جنگ و بحران این کمیسیون در ادامه جلسه بر تدوین طرح رسانه از سوی وزارت بهداشت برای شناسایی ۲۶ شهید حوزه درمان تأکید کرد و گفت: درمان برخط در حوزه سلامت الکترونیک بسیار مهم است. کمیته ما ۱۷ جلسه در ایام جنگ برگزار کرد که ۷ جلسه صرفا در حوزه حقوق بین الملل برای پیگیری وضعیت شهدا و جانبازان جنگ بوده است.

روح الله لک علی آبادی عضو کمیته جنگ و بحران این کمیسیون با بیان اینکه برخی استان ها در پی تجاوزات آمریکایی-صهیونی آسیب بیشتری دیدند که استان لرستان در بین آنهاست که ۱۳۶ مرتبه مورد اصابت قرار گرفت، گفت: لازم است اعتبار ویژه ای برای بازسازی بخش درمان تخصیص یابد ضمن اینکه باید از ظرفیت خیرین و بخش خصوصی نیز در این امر استفاده کرد.

احمد آریایی نژاد نماینده مردم ملایر در مجلس ضمن قدردانی از مجموعه وزارتخانه به ویژه کادر درمان گفت: عدالت در توزیع خدمات یک مطالبه عمومی است. تقدم پیشگیری بر درمان نیز باید مورد توجه واقع شود.

سیدمحمد پاکمهر نماینده مردم بجنورد در مجلس نیز که به صورت تلفنی در این جلسه حضور داشت، ضمن قدردانی از عملکرد وزارت بهداشت و درمان به ویژه در ایام جنگ، خواستار رسیدگی به وضعیت اعضای هیأت علمی شد.