به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی اسدی صبح چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری و روز معلم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: روز معلم روز پاسداشت دانایی و علم است و همه جامعه خود را در بزرگداشت این مقام شریک میداند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به حادثه شهادت دانشآموزان و معلمان در مدرسه میناب، این رخداد را «تلخ اما اثرگذار در بیداری افکار عمومی جهان» توصیف کرد و گفت: خون شهدا موجب تقویت جبهه مقاومت در برابر ظلم و استکبار شده است.
وی با تشریح برنامههای هفته بزرگداشت مقام معلم، اعلام کرد: تقدیر از معلم، تکریم علم و دانش است و آموزش و پرورش با همکاری دستگاههای اجرایی برنامههای گستردهای را در استان اجرا میکند.
اسدی با بیان اینکه مسیر حرکت دستگاه تعلیم و تربیت به سمت ایجاد «مدارس تراز» است، افزود: در حوزه توسعه زیرساختها، خراسان رضوی در نهضت توسعه عدالت آموزشی رتبه نخست کشور را دارد و تاکنون ۴۰۰ مدرسه جدید به بهرهبرداری رسیده است و ۳۵۰ پروژه باقیمانده نیز در مرحله تکمیل قرار دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: در یک سال گذشته صدها ساعت دوره آموزشی برای ارتقای توانمندی معلمان برگزار شده است که شامل آموزشهای ساختار کلاس، هوشمندسازی و دورههای هوش مصنوعی بوده است.
وی با تأکید بر اینکه خراسان رضوی نخستین اداره کل کشور بوده که برنامه عملیاتی هوش مصنوعی را تدوین کرده است، گفت: این برنامه با همکاری اساتید و متخصصان حوزه هوش مصنوعی تهیه شد و پس از تأیید شورای عالی، برای اجرا به مدارس ابلاغ شد. تاکنون هزاران دانشآموز و معلم این آموزشها را دریافت کردهاند.
اسدی به موضوع صیانت از فرهنگیان و ارتقای جایگاه معلم اشاره کرد و افزود: امروز وزارت آموزش و پرورش رسیدگی به امور معیشتی و صیانتی فرهنگیان را در اولویت قرار داده است. برای نمونه، پاداش پایان خدمت بازنشستگان که پیشتر با تأخیرهای طولانی پرداخت میشد، اکنون در مدت کمتر از شش ماه تسویه میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی تأکید کرد: مأموریت اصلی ما حرکت به سمت کیفیتگرایی، توسعه مدارس تراز و توانمندسازی معلمان است و خوشبختانه نتایج مطلوبی در رتبههای علمی، پرورشی و ورزشی دانشآموزان استان به دست آمده است.
شعار هفته بزرگداشت مقام معلم«برای معلم، برای ایران»
وی در رابطه با شعار امسال «برای معلم، برای ایران» گفت: ارتباط بین معلم و ایران، بازتاب بخش تمدنساز و هویتی جامعه ایرانی است و معلمان محور این تمدنسازی هستند.
اسدی تصریح کرد: از هیچکس جز معلمان انتظار نمیرود که هویت و رسالت فرهنگی و تمدنی ایران را روایتگری کنند. تجمعات اجتماعی، نقش مؤثر معلمان در میدان دیپلماسی و فعالیتهای فرهنگی نشانگر جایگاه ویژه این گروه در فرهنگسازی است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی از برنامههای متعدد هفته مقام معلم خبر داد و گفت: عناوین روزهای این هفته شامل موضوعات کلیدی چون معلم، مروج روحیه جهاد و شهادت؛ معلم، مقدم وحدت و انسجام ملی؛ معلم، محور تولید علم و فناوری؛ معلم، راوی مقاومت و ایستادگی؛ معلم، منادی پیوند امت به امامت؛ معلم، منشأ امید و سازندگی؛ و جلوه اندیشههای مطهر و تحولی در تربیت است.
وی در تبیین این شعارها بیان کرد: معلمان در صف اول جهاد و شهادت قرار دارند و اولین گروه مرجع اجتماعی برای ملت محسوب میشوند. آنها اساس تولید علم و فناوری را از مدارس و مهدکودکها آغاز کرده و تا دانشگاههای فناورانه ادامه میدهند. همچنین نقش معلمان در تقویت انسجام ملی، پیوند امت به امامت و تقویت روحیه امیدواری و سازندگی برای آینده کشور بیبدیل است.
اسدی افزود: برنامههای هفته بزرگداشت مقام معلم شامل بازدید از خانواده شهدا، عیادت از معلمان بیمار، برگزاری مسابقات ورزشی، ایجاد نمایشگاههای دستاوردهای آموزش و پرورش، شبهای شعر، همایشهای ادبی و تجلیل از معلمان نمونه استانی و کشوری خواهد بود. این برنامهها در راستای تکریم جایگاه معلمان و قدردانی از زحمات آنان اجرا میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی تأکید کرد: اندیشههای مطهر استاد شهید مطهری، راهنمای تحول در تربیت نسل جوان است و معلمان در خط مقدم جبهه تعلیم و تربیت، نقشی کلیدی در ساخت آرمانشهر ایران ایفا کردهاند. امیدواریم بتوانیم در طول این هفته با برنامههایی متناسب، نقش تمدنساز و فرهنگی معلمان را پاس بداریم.
