۶ مگاوات برق خورشیدی به شبکه غرب کشور افزوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر الفتینیا صبح پنجشنبه در آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی بیستون با حضور مسئولان استانی، با تأکید بر اهمیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، از بهرهبرداری این پروژه به عنوان گامی مهم در مسیر کاهش ناترازی برق یاد کرد.
وی با اشاره به شرایط فعلی صنعت برق کشور اظهار کرد: با توجه به تغییر الگوی مصرف و محدودیت منابع فسیلی، توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر بهویژه انرژی خورشیدی به یک ضرورت اجتنابناپذیر تبدیل شده است.
مدیرعامل برق منطقهای غرب افزود: این نیروگاه به عنوان نخستین پروژه از این نوع در سطح پستهای انتقال برق کشور، با ظرفیت ۶ مگاوات وارد مدار شده و نقش مهمی در تأمین برق منطقه ایفا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه برای اجرای این پروژه حدود ۳۶۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام شده است، گفت: این نیروگاه در زمینی به مساحت حدود ۹ هکتار احداث شده و با بهرهگیری از بیش از ۸ هزار پنل خورشیدی، توان تأمین برق مورد نیاز حدود ۴ هزار خانوار را دارد.
الفتینیا ادامه داد: در مدت زمان آزمایشی اتصال این نیروگاه به شبکه، میزان قابل توجهی برق تولید و به شبکه تزریق شده که نشاندهنده آمادگی کامل آن برای بهرهبرداری پایدار است.
وی همچنین از برنامهریزی برای توسعه بیشتر نیروگاههای خورشیدی در استان خبر داد و تصریح کرد: هدفگذاری شده تا ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در منطقه تا پایان سال به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
مدیرعامل برق منطقهای غرب با اشاره به عملکرد صنعت برق در شرایط بحرانی اخیر گفت: با وجود خسارات واردشده، پایداری شبکه برق در استان حفظ شد و همکاران این حوزه توانستند در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به بازسازی و تأمین برق اقدام کنند.
وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی و حمایت مسئولان استانی، ابراز امیدواری کرد توسعه اینگونه پروژهها زمینهساز افزایش سهم انرژیهای پاک و بهبود وضعیت تأمین برق در کشور باشد.
