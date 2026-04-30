  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

کشف کالاهای اساسی احتکار شده در زاهدان

کشف کالاهای اساسی احتکار شده در زاهدان

زاهدان - رئیس پلیس امنیت اقتصادی سیستان و بلوچستان از کشف کالاهای اساسی احتکاری به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال در زاهدان خبر داد.

سرهنگ حسینعلی کریمی امین به خبرنگار مهر گفت: ماموران پلیس استان طی گشت مشترک با اداره کل صمت و جهاد کشاورزی بنا به اخبار واصله طی بازیدی از انبارها و فروشگاه های سطح شهر زاهدان به یک خوار و بار فروشی عزیمت داشته که طی استعلام های به عمل آمده از سامانه جامع انبارها موفق به کشف ۱۳۶۰ کیلو گرم روغن خوراکی، ۸۰۰۰کیلوگرم شکر، ۳۶۸۱۰ کیلو گرم برنج احتکاری شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان افزود: در این راستا یک انبار متخلف پلمپ گردید و با بیان اینکه ارزش اقلام مکشوفه را کارشناسان مربوطه بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال عنوان که یک نفر متهم به مرجع قضایی معرفی شد.

