  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹

تجلیل آیت الله محامی از مجاهدت‌های مخلصانه نیروهای نظامی و انتظامی

سراوان - نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان از مجاهدت‌های مخلصانه نیروهای نظامی و انتظامی در خط مقدم حراست از مرزهای میهن اسلامی تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله مصطفی محامی در جریان سفر به شهرستان سراوان و حضور در جمع یگان‌های نظامی و انتظامی، ضمن تقدیر از مجاهدت‌های مخلصانه مدافعان امنیت، بر اقتدار روزافزون جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های جهانی تأکید کرد.

️امام جمعه زاهدان افزود: اگر امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی علیرغم تمامی فشارها، حملات دشمنان آمریکایی صهیونی و صدمات ناشی از جنگ و ترور، همچنان مستحکم و سربلند ایستاده، به برکت لطف الهی و مجاهدت‌های شبانه‌روزی شما رزمندگان اسلام است.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به توطئه‌های دشمنان برای ضربه زدن به ارکان نظام، بیان کرد: دشمن به خیال خام خود تصور می‌کرد با شهادت امام شهید و ضربه زدن به رأس نظام، شیرازه کشور از هم می‌پاشد؛ اما آن‌ها نه مردم ما را شناخته بودند و نه از حقیقت نظام اسلامی آگاهی داشتند. دیدیم که چگونه خون پاک شهدا، ملت را متحدتر و پای کار انقلاب آورد.

️وی تصریح کرد: در حالی که دشمن تصور می‌کرد در نبود رهبری، کشور دچار خلأ فرماندهی می‌شود، دیدیم که تنها دو ساعت پس از حملات دشمن، پاسخ کوبنده رزمندگان ما آغاز شد و این سرعت عمل و مقاومت جانانه، تمام خواب‌های آشفته دشمن را نقش بر آب کرد.

️آیت‌الله محامی با تجلیل از بصیرت و شجاعت ملت ایران خاطرنشان کرد: حضور پرشور مردم در صحنه، آن هم در شرایطی که برخی شهرها زیر حملات موشکی و پهپادی بودند، نشان از غیرت ملی و دینی این مرز و بوم دارد و ثبت‌نام بیش از ۳۰ میلیون نفر در پویش ملی جان‌فدا، پیامی روشن به جهانیان بود که این ملت تا آخرین نفس پای آرمان‌های خود ایستاده است.

کد مطلب 6815150

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها