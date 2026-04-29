به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله مصطفی محامی در جریان سفر به شهرستان سراوان و حضور در جمع یگانهای نظامی و انتظامی، ضمن تقدیر از مجاهدتهای مخلصانه مدافعان امنیت، بر اقتدار روزافزون جمهوری اسلامی ایران در عرصههای جهانی تأکید کرد.
️امام جمعه زاهدان افزود: اگر امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی علیرغم تمامی فشارها، حملات دشمنان آمریکایی صهیونی و صدمات ناشی از جنگ و ترور، همچنان مستحکم و سربلند ایستاده، به برکت لطف الهی و مجاهدتهای شبانهروزی شما رزمندگان اسلام است.
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به توطئههای دشمنان برای ضربه زدن به ارکان نظام، بیان کرد: دشمن به خیال خام خود تصور میکرد با شهادت امام شهید و ضربه زدن به رأس نظام، شیرازه کشور از هم میپاشد؛ اما آنها نه مردم ما را شناخته بودند و نه از حقیقت نظام اسلامی آگاهی داشتند. دیدیم که چگونه خون پاک شهدا، ملت را متحدتر و پای کار انقلاب آورد.
️وی تصریح کرد: در حالی که دشمن تصور میکرد در نبود رهبری، کشور دچار خلأ فرماندهی میشود، دیدیم که تنها دو ساعت پس از حملات دشمن، پاسخ کوبنده رزمندگان ما آغاز شد و این سرعت عمل و مقاومت جانانه، تمام خوابهای آشفته دشمن را نقش بر آب کرد.
️آیتالله محامی با تجلیل از بصیرت و شجاعت ملت ایران خاطرنشان کرد: حضور پرشور مردم در صحنه، آن هم در شرایطی که برخی شهرها زیر حملات موشکی و پهپادی بودند، نشان از غیرت ملی و دینی این مرز و بوم دارد و ثبتنام بیش از ۳۰ میلیون نفر در پویش ملی جانفدا، پیامی روشن به جهانیان بود که این ملت تا آخرین نفس پای آرمانهای خود ایستاده است.
