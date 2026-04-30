مراسم روز ملی خلیج فارس در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه خلیج فارس صبح پنجشنبه در این آیین با تبریک روز ملی خلیج فارس و اشاره به دلیل نامگذاری این روز که چهار قرن پیش پرتغالی ها، پس از یک قرن اشغال خلیج فارس با همت مردم جنوب از این خطه بیرون رانده شدند، گفت: ثبتِ نامِ خلیج فارس در اسناد و متون تاریخی، که به طور مستمر از دوران باستان تاکنون بوده است، نشان دهنده پیوند عمیق این پهنه آبی با تمدن و فرهنگ ایرانی است.

احمد شیرزادی افزود: خلیج فارس و سواحل و جزایر آن دروازه خروج تمدن ایران به فراسوی مرزها و ورود تمدن‌ها به سرزمین ایران بوده‌اند و این تعاملات فرهنگی، اقتصادی و تمدنی نقش مهمی در شکل‌گیری هویت تاریخی سرزمین ما داشته‌اند.

وی با اشاره به این‌که خلیج فارس میراث تمدن ما ایرانی‌هاست، افزود: ایران و خلیج فارس با هم گره خورده‌اند و هر دو یک تن هستند که هویت یکدیگر به‌شمار می‌آیند.

وی با اشاره به اهمیت اقتصاد دریایی گفت: ۸۰ تا ۹۰ درصد اقتصاد جهان از نظر وزن از راه دریاها انجام می‌شود و ۲۲ درصد تجارت نفت جهان از دریا نیز از خلیج فارس و تنگه هرمز می‌گذرد که ۱۷ تا ۱۸ میلیون بشکه در روز و معادل یک پنجم مصرف روزانه جهانی است. هم‌چنین ۲۰ تا ۲۵ درصد گاز طبیعی مایع جهان نیز از این مسیر می‌گذرد.

شیرزادی بیان کرد: از دیگر سو، اهمیت سواحل از آن جهت است که به دلیل منافع بسیار آن در تامین امنیت غذایی، تامین آب شرب و دسترسی به آبهای آزاد برای حمل و نقل ارزان، ۷۰ درصد جمعیت جهان در شعاع صد کیلومتری سواحل زندگی می‌کنند که نشان‌دهنده اهمیت ویژه دریاهاست. این آمار در حالیست که در ایران چهار استان ساحلی جنوبی با دارا بودن ۲۰ درصد مساحت کشور تنها ۱۳ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است که نشان می دهد از این ظرفیت غفلت شده و مسئولیت ما دانشگاهیان را برای کمک به توسعه دریامحور افزون می کند.

وی عنوان کرد: تلاش ما در دانشگاه‌ خلیج فارس به عنوان تنها دانشگاه جامع کشور که مزین به این نام است این است که در مواردی چون خلیج فارس پژوهی و دیگر موارد علمی مرتبط با خلیج فارس و دریا در کشور نقشی محوری داشته باشیم و در این راستا از همه پژوهشگران کشور که در این حوزه‌ها فعالیت دارند دعوت به همکاری می کنیم و به زودی برنامه های ویژه ای را برای این منظور اطلاع رسانی خواهیم کرد.

تاکید بر جایگاه ارزشمند خلیج فارس

عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس در این آئین با مرور مختصری بر تاریخ خلیج فارس گفت: در طی سال های متمادی خلیج فارس، جزایر و بنادر آن همواره حملات دشمنان را به خود دیده است که این نشان از جایگاه ارزشمند آن دارد.

حمید اسدپور تاکید کرد: از زمانی که ایران موجودیت یافته، تمامیت و تداوم آن به خلیج فارس وابسته بوده است.

وی با اشاره به نقش مهم ایرانیان در پهنه خلیج فارس در قرون گذشته، بر نقش همیشگی مردم ایران در اقتدار کشور تاکید کرد.

وی نیز ایران را در زمان حاضر نیازمند به نهضتی به نام خلیج فارس شناسی ـ خلیج فارس پژوهی دانست تا بتوانند کشور را به گونه ای مطلوب بسازند.

در این آیین فیلم مستند تاریخ پزشکی خلیج فارس با روایتگری ایرج نبی پور عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی کشور پخش شد، آکا صفوی درباره موسیقی محلی بوشهر سخنرانی کرد و به اجرای چند قطعه پرداخت و شماری از شاعران و دانشجویان سروده‌های خود را درباره خلیج فارس خواندند.