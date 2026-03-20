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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۹

بولتون: از استعفای «کنت» خوشحال شدم

بولتون: از استعفای «کنت» خوشحال شدم

مشاور امنیت ملی پیشین کاخ سفید با اشاره به استعفای مقام ارشد مبارزه با تروریسم دولت ترامپ در اعتراض به جنگ ایران گفت: از استعفای کنت خوشحال شدم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ام اس ان بی سی، جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین کاخ سفید، با تمجید از استعفای جو کنت، مقام ارشد مبارزه با تروریسم دولت ترامپ در اعتراض به جنگ ایران، گفت که تولسی گابارد، رئیس اطلاعات ملی، نیز باید از همکار سابق خود پیروی کند.

«جان بولتون» در برنامه «مورنینگ جو» شبکه ام‌اس‌ان‌بی‌سی گفت: از استعفای کنت خوشحال شدم. امیدوارم تولسی گابارد به زودی پس از او استعفا دهد. اگر به سیاست دولت اعتقاد ندارید، باید استعفا دهید.

او تأکید کرد که این استعفا شکاف در رده‌های بالای دولت ترامپ را ثابت می‌کند.

کد مطلب 6779499

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