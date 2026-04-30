مدیر یک موسسه مالی اعتباری در کهگیلویه به اتهام کلاهبرداری بازداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رستم‌نژاد ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بازداشت مدیر موسسه مالی و اعتباری به اتهام کلاهبرداری در کهگیلویه، اظهار کرد: بر اساس نظریه اولیه کارشناسی، میزان بدهی این مؤسسه ۸۰ میلیارد تومان برآورد شده و پرونده تاکنون دارای ۱۳,۳۶۰ نفر مالباخته است.

وی با اشاره به اینکه رسیدگی به این پرونده با قید فوریت در دستور کار قرار دارد، افزود: کارشناسان پرونده در حال ارزیابی‌های دقیق هستند و موظف شده‌اند هرچه سریعتر نسبت به اتخاذ تصمیم اقدام کنند.

دادستان کهگیلویه با بیان‌اینکه دستگاه قضایی در سریعترین زمان ، در خصوص متهم یا متهمان احتمالی پرونده تصمیم می گیرد، ادامه داد: تاکنون اموال منقول و غیرمنقول متهم توقیف شده و تلاش برای شناسایی سایر اموال و دارایی‌های احتمالی وی و اشخاص مرتبط با پرونده ادامه دارد.

وی با بیان اینکه فقط یک کاربری برای دریافت اقساط در شعبه حضور داشت، تاکید کرد: فعالیت‌های سپرده‌گذاری و خروج سرمایه مردم از مؤسسه به طور کامل متوقف شده و همه فعالیت‌های مالی مؤسسه تحت رصد و بررسی کامل دستگاه قضایی قرار دارد.

دادستان کهگیلویه خطاب به وام‌گیرندگان مؤسسه تأکید کرد: کسانی که از این مؤسسه وام دریافت کرده اند، با توجه به اینکه بخشی از این پول متعلق به سپرده‌گذاران است، در اسرع وقت نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام کنند تا حقوق مالباختگان تضییع نشود.

وی افزود: کسانی که در فضای مجازی در مورد این پرونده اظهارنظری کنند که باعث تشویش اذهان عمومی و بیشتر شدن نگرانی مالباختگان شود، قطعاً با آنها برخورد قانونی می شود.

رستم نژاد یادآور شد: از عموم مردم و به ویژه مالباختگان می‌خواهیم به هیچ وجه تحت تأثیر شایعات و اخبار غیررسمی قرار نگیرند و اخبار را تنها از مراجع رسمی پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه با توجه به حجم بالای مالباختگان این پرونده، قطعاً فرآیند رسیدگی زمان‌بر خواهد بود، گفت: مردم و مالباختگان اطمینان خاطر داشته باشند که دستگاه قضایی به طور جدی و قاطع پیگیر حقوق آنان بوده و هیچ کوتاهی در این مسیر پذیرفتنی نیست.

دادستان کهگیلویه در ادامه با تاکید بر پرهیز از هرگونه مراجعه غیرضروری و تجمع در محاکم قضایی و افزود: به منظور تسریع در روند رسیدگی، شخص یا اشخاص معینی به عنوان نماینده از سوی مالباختگان تعیین می شود تا مستندات و مدارک صرفاً از این طریق به کارشناسی ارائه شود.