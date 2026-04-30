اعلام آمار زائران ایرانی در مدینه منوره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، بنا برگزارش دریافتی از مسئول واحد فرودگاه ستاد مدینه منوره، تعداد زائران ایرانی که تا روز گذشته به مدینه مشرف شده‌اند، به یک هزار و ۶۷۰ نفر رسیده است.

سه پرواز از تهران و چهار پرواز از مشهد ۱۸ کاروان را به سرزمین وحی منتقل کرده اند.

بر اساس این گزارش، ۷ کاروان از استان گلستان، ۳ کاروان از استان خوزستان، ۴ کاروان از استان خراسان رضوی، ۲ کاروان ازاستان خراسان شمالی، یک کاروان ازاستان ایلام و یک کاروان از استان سیستان و بلوچستان به شهر پیامبر منتقل شده اند.

زائران ایرانی پس از ۶ شب و ۷ روز اقامت در مدینه النبی و زیارت اماکن مقدس شهر پیامبر(ص) برای انجام اعمال عمره تمتع عازم مکه مکرمه می شوند.