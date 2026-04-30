به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت، خادمان حج و زیارت در روزهای جنگ رمضان و ایام پس از آن که مردم در دفاع از کیان نظام اسلامی در خیابان ها حضور داشته اند کنار آنها بوده و با راه اندازی ۲۲۳ ایستگاه صلواتی ، به صورت خودجوش به خدمت رسانی پرداخته اند.

ثمره این خدمت رسانی که از سوی بیش از ۱۵۰۰کارگزار حج و زیارت انجام گرفته است عشق و ارادت به مردم بوده و این عملکرد همچنان در سراسر کشور ادامه دارد.

راه اندازی ایستگاه‌های صلواتی، برقراری هیأت خادمان حج و زیارت، حضور در مراسم اربعین عزاداری رهبر شهید انقلاب ، گرامیداشت یاد شهید علیرضا بیات رئیس سابق سازمان حج وزیارت و اینک راه اندازی ایستگاه صلواتی در جشن امام رضا (ع)در تهران نمودی از این صداقت و خدمت است.

خادمان حج و زیارت همزمان با روز میلاد امام‌رئوف و تجدید بیعت با ولایت، امام و شهدا به میدان آمدند و با پذیرایی ساده عشق و ارادت خود را به اثبات رساندند.

امروز راه اندازی موکب حج و زیارت مزین به نام هیأت خادمان حج و زیارت و به یاد شهید بیات بود و رئیس سازمان حج و زیارت در بازدید از این ایستگاه صلواتی چنین عملکردی را نشانه اخلاص و صداقت دانست.

ایستگاه‌های صلواتی در کشور همچنان از سوی خادمان حج و زیارت برقرار است و این رویکرد در راستای همان نگاه خدمت رسانی صادقه صورت می‌گیرد.

این خادمان حج و زیارت همیشه در بزنگاهها همانند کرونا، سیل و...، هم پای کار خدمت بوده و هستند.