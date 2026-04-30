به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهادکشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه در جلسه شورای معاونین و مدیران وزارت جهادکشاورزی با اشاره به جنگ تحمیلی رمضان و تامین کالاهای اساسی، اظهار کرد: در حوزه امنیت غذایی شرایط قابل قبولی وجود دارد به طوری‌که انگار هیچ جنگی صورت نگرفته، البته این موضوع تصادفی نیست و حاصل تلاش تمامی همکاران بخصوص تولیدکنندگان و بهره‌برداران است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات و عملکرد معاونت امور تولیدات دامی در شرایط پیچیده‌ کشور، یادآور شد: به‌رغم تمامی چالش‌ها و سختی‌ها، از این دوره ۲ ساله به عنوان آرام‌ترین و پایدارترین دوره مربوط به این معاونت می‌توان یاد کرد.

وی اضافه کرد: در ماه‌های گذشته شرایط سختی را در ستاد پشت سر گذاشتیم اما نگذاشتیم برای تولیدکننده و مصرف‌کننده کسری به وجود بیاید.

نوری قزلجه با یادآوری چالش‌های ارزی، پیچیدگی‌های بازار و مشکلات متفاوت کشور در شرایط جنگی خاطرنشان کرد: با تمامی این موارد کشور کوچک‌ترین کسری یا کمبودی را در بازار و غذا احساس نکرد که همین موضوع حاصل برنامه‌ریزی‌ها، پیگیری‌ها، حساسیت‌ها و مدیریت‌های درست است.

وی با بیان این که حوزه معاونت تولیدات دامی بخشی است که در دنیا حرفی برای گفتن دارد، افزود: با اصلاحات ارزی که صورت گرفته، اقدامات بازنگرانه جدیدی را باید انجام دهیم تا بتوانیم پتانسیل‌های مختلف این حوزه را فعال کنیم.

نوری همچنین با اشاره به اهمیت بخش بین‌الملل، بر پیشروی دیپلماسی کشاورزی و غذا تاکید کرد و گفت: موقعیت ژئوپولتیکی کشور ما ایجاب می‌کند هاب غذایی منطقه باشیم به طوری‌که کشورهای منطقه نیازهای خودشان را از طریق ایران تامین کنند.

وی با اشاره کارنامه سازمان تعاون روستایی، اظهار داشت: مهم‌ترین سیاست این سازمان به عنوان بازوی کمکی وزارت جهادکشاورزی، حمایت از تولید و تولیدکننده است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تغییر سیاست فروش زعفران در بورس، یادآور شد: با سیاستی که در ٢ سال گذشته تحت محوریت تعاون روستایی در دستور کار قرار گرفته اقدامات مهمی در موضوع دانه‌های روغنی، بازار میوه شب عید انجام شده که یک حمایت کامل را از تولیدکننده نشان می‌دهد.

وی با بیان این که با توجه به سیاست دولت، می‌خواهیم کار را به دست مردم بسپاریم، خاطرنشان کرد: روستا بازارها به عنوان یک سازوکار مطلوب، مسیر را مشخص کرده و درصدد کاهش فاصله قیمتی مزرعه تا سفره است و امیدواریم تا پایان دولت ٣٠٠٠ روستا بازار در کشور ایجاد شود.

شایان ذکر است؛ در این جلسه ۴ انتصاب در معاونت‌های تولیدات دامی، توسعه بازرگانی و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهادکشاورزی انجام شد.