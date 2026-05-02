گلستان در مسیر خودکفایی علوفه دام با توسعه کشت پاییزه

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم هزارجریبی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران از گسترش کشت گیاهان علوفهای پاییزه در استان خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر حدود هفت هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت محصولاتی چون تریتیکاله، ماشک و جو اختصاص یافته که در فصل پاییز کشت و در اوایل بهار برداشت میشوند.
وی با بیان اینکه هدف اصلی از این نوع کشت، تأمین علوفه تازه دام در داخل استان است، افزود: این محصولات به دلیل بهرهگیری از «آب سبز» و اتکا به نزولات جوی، عملاً بدون نیاز به آبیاری رشد میکنند و به همین دلیل مصرف آب در آنها به حداقل ممکن میرسد.
هزارجریبی ادامه داد: استفاده از این الگوی کشت علاوه بر صرفهجویی قابل توجه در منابع آبی، امکان تولید علوفه با کیفیت را فراهم کرده و نقش مهمی در پایداری تولیدات دامی ایفا میکند.
وی همچنین به فرآیند برداشت و توزیع این محصولات اشاره کرد و گفت: برداشت این گیاهان با استفاده از دستگاههای چاپر انجام میشود و محصول بهصورت مستقیم به دامداریها منتقل میشود تا توسط دامداران سیلو و برای مصرف در طول سال ذخیرهسازی شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به رواج کشت تریتیکاله در سالهای اخیر گفت: در حال حاضر، کشت مخلوط این گیاه با گونههایی مانند ماشک نیز مورد توجه قرار گرفته که موجب افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت علوفه میشود.
وی تأکید کرد: تغییر رویکرد از تأمین علوفه تابستانه به علوفه پاییزه یکی از سیاستهای مهم وزارت جهاد کشاورزی است که تحقق آن نیازمند توسعه زیرساختهای مکانیزاسیون بوده و خوشبختانه اکنون ادوات مورد نیاز از مرحله خاکورزی تا برداشت در استان فراهم شده است.
