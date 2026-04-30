بازگشت به جنگ آثار مخربی بر غیرنظامیان خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، «میریانا اسپولیاریک» گفت: ۶ هفته خصومت، ایران و خاورمیانه را به یک الگوی جنگی کشانده است که برای غیرنظامیان و زیرساختهایی که غیرنظامیان برای زنده ماندن به آنها متکی هستند، ویرانگر است. هرگونه بازگشت به مخاصمهایی با چنان روش، شدت و مقیاس برای میلیونها نفر فاجعهبار خواهد بود.
رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ در تهران با وزیر امور خارجه، معاون حقوقی و بینالمللی وزیر امور خارجه، معاون وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه، رئیس جمعیت هلال احمر و رئیس کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، دیدار کرد.
وی گفت: آتشبس، دریچهایی برای افزایش کمکهای بشردوستانه به ایران ایجاد کرده است. ما امیدواریم که از این فرصت برای رفع نیازهای میلیونها نفر در سراسر منطقه که از خصومتها رنج بردهاند، استفاده شود.
اسپولیاریک افزود: در هفتههای اخیر، کمیته بینالمللی صلیب سرخ کارکنان بیشتری را به ایران اعزام کرده و اقلام امدادی و پزشکی را برای کمک به قربانیان درگیری مسلحانه تحویل داده است و کمکهای بیشتری نیز در راه است. اما هیچ واکنش بشردوستانهای نمیتواند عواقب بازگشت به خصومتها را محدود کند.
وی همچنین گفت: هزینههای انسانی یک منطقه در حال جنگ، هزینهای نیست که جهان بتواند آن را تحمل کند. جان میلیونها نفر به اراده سیاسی برای رعایت حقوق بینالمللی بشردوستانه و تضمین حمایت از غیرنظامیان بستگی دارد. مسیر رسیدن به یک آتشبس پایدار همچنین مستلزم کاهش تنش کلامی است. به نفع همه طرفها است که از ادبیات غیرانسانی که می تواند منجر به اقدامات غیرانسانی شود، جلوگیری گردد.
