به گزارش خبرگزاریی مهر به نقل از ایندپندنت،این فرایند در یک آزمایش چند ساله از ماه می آغاز می شود و هدف از طراحی آن کاهش فشار بر کارمندان برطرف کردن چالش کمبود نیروی کار است.

این شرکت هواپیمایی ژاپنی در بیانیه ای اعلام کرد پروژه مذکور در فرودگاه «هاندا» به رهبری یکی از زیرمجموعه های ژاپن ایرلاینز رهبری می شود و شرکت GMO AI & Robotics آن را هدایت می کند.

آزمایش دو ساله مذکور در اصل روی فعالیت های کنترل بار از جمله بارگیری و خالی کردن کانتینرها متمرکز است. کاربردهای آتی شامل تمیز کردن کابین هواپیما و راهبری تجهیزات پشتیبانی است که برای هواپیماها روی زمین به کار می رود.

این آزمایش در حالی اعلام شده که صنعت هوانوردی ژاپن با فشار فزاینده ای در زمینه استخدام نیروی انسانی مواجه شده که دلیل آن افزایش گردشگری همراه با کاهش جمعیت شاغل( جمعیت در سن کار) است.

ژاپن ایرلاینز اعلام کرده حدود چهار هزار نیرو روی زمین به کار می گیرد. درآزمایشی که جلوی رسانه ها انجام شد،روبات های چینی در حال انجام فعالیت هایی نزدیک هواپیما نشان داده شدند.

یک ابزار که روبات انسان نمای ۱۳۰ سانتیمتری و ساخت شرکت «یونی تری» بود در حال هل دادن بار به سمت کمربند نقاله بود.