به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینیرینگ، در ویدئوی تازه منتشر شده، دو روبات وارد اتاقی مینیمالیستی می شوند و آیتم ها را مرتب می کنند مثلا لپ تاپ را خاموش می کنند و هدفون را در جایی قرار می دهند.

سپس روبات های انسان نما با کمک یکدیگر تختخواب را مرتب و همزمان حرکاتشان را هماهنگ می کنند. روبات ها این کارها را در کمتر از دو دقیقه انجام می دهند که این امر نشان دهنده پیشرفت هایی در فعالیت روبات های انسان نما، کنترل اشیا و اتوماسیون داخلی است.

ماه گذشته شرکت فیگور مدعی شده بود تولید روبات انسان نمای «فیگور ۳» را در واحد تولید جدید BotQ در کالیفرنیا از روزانه یک دستگاه طی چهار ماه به تولید یک دستگاه در هر ساعت افزایش خواهد داد.

شرکت «فیگور ای آی» ( Figure AI ) با دو روبات Helix-۰۲ که به طور مستقل و با استفاده از یک سیستم یادگیری «بینایی-زبان-عمل»، اتاق خواب را در کمتر از دو دقیقه مرتب می‌کنند، پیشرفت بزرگی را در روباتیک انسان‌نمای مشارکتی نشان داده است. این روبات‌ها مجموعه‌ای از کارهای خانه از جمله باز کردن درها، آویزان کردن لباس‌ها، مرتب کردن اشیاء، بستن کتاب، دور ریختن زباله، جابجایی مبلمان و مرتب کردن مشترک تختخواب را انجام دادند.