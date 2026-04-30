نقشه گمشده علم در حوزه؛ چطور مهاجرت عالمان جغرافیای دانش را تغییر داد؟

علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی و بازسازی تاریخ جامع حوزههای علمیه
یادداشت مهمان_حسن عبدیپور، استاد تاریخ و فرهنگ: مطالعه شخصیت علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی تنها پرداختن به زندگی یک منطقدان یا مدرس برجسته نیست؛ بلکه مدخلی روشمند برای فهم ساختار تاریخی، شبکههای دانشی و پیوستگی نهادی حوزههای علمیه در جهان تشیع بهشمار میرود. از خلال زندگانی و آثار او میتوان مسیر انتقال دانش میان حوزههای شیراز، اصفهان و نجف را بازسازی کرد و الگویی کارآمد برای مطالعهٔ تطور علوم اسلامی به دست آورد.
۱. شخصیتهای واسط؛ چارچوبی نو برای تاریخ حوزهها
یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تاریخی حوزهها، «شخصیتهای واسط» است؛ عالمانی که در بیش از یک مرکز علمی زیست و نقش انتقالدهندهٔ سنتهای فکری، روشهای آموزشی و جریانهای دانشی را ایفا کردهاند. این مفهوم میتواند به روششناسی جدیدی برای بازنویسی تاریخ حوزه تبدیل شود.
کاربردهای عملی
۱. طراحی پروژههای پژوهشی با محور شبکههای علمی میان حوزهها
ترسیم شبکهٔ ارتباطی حوزههای قم، ری، بغداد، نجف، حلّه، جبل عامل، شیراز، اصفهان، سبزوار، کاشان، مشهد و…
تحلیل جریان انتقال علوم (فقه، حدیث، کلام، فلسفه، منطق، عرفان، ریاضیات، طب) در ادوار مختلف.
شناسایی دورههای طلایی و رکودی بر اساس تحولات سیاسی و ظهور شخصیتهای محوری.
نقشهبرداری دادهمحور از شبکهٔ استاد–شاگردی با استفاده از تراجم، اجازات و منابع رجالی.
بازشناسی سبکهای علمی حوزهها؛ تفاوت قمِ قرن چهارم، ری، یا شیراز و اصفهان دوران صفوی.
۲. شناسایی عالمان واسط در دورههای مختلف
استخراج و معرفی عالمانی که نقش «حاملان سنتهای علمی» و انتقالدهندگان معرفت بین حوزهها را ایفا کردهاند؛ مانند شیخ طوسی، علامه حلی، شاگردان مکتب اصفهان و دیگر چهرههای پیونددهندهٔ مراکز علمی.
تحلیل تأثیر مهاجرتهای علمی در شکلگیری یا تحول حوزهها و بررسی اینکه چگونه جابهجایی یک عالم میتواند به رکود یا شکوفایی یک مرکز علمی منجر شود.
شناسایی حلقههای اتصال در شبکهٔ اجازههای حدیثی و اجتهادی، و بازسازی زنجیرههای انتقال دانش از طریق بررسی اسناد روایی و اجازات.
مطالعهٔ عالمان سیّار و بازسازی مسیرهای مهاجرت علمی آنان، از جمله:قم → ری،بغداد → نجف،شیراز → اصفهان،نجف → سامرا → کربلا → مشهد.
بهکارگیری روشهای تحلیل شبکهای برای تعیین «گرههای واسط» و شاخصهای مرکزیّت (مانند betweenness و closeness) بهمنظور فهم جایگاه هر عالم در شبکهٔ انتقال دانش.
۳. تدوین اطلس تاریخی مهاجرتهای علمی در جهان تشیع
ترسیم نقشهٔ زمانی–مکانی مهاجرتهای علمی از قرنهای نخست تا دورهٔ معاصر.
ثبت خط سیر زندگی علمی بزرگان: شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، علامه حلی، میرداماد، ملاصدرا، فیض، آخوند خراسانی و…
شناسایی کانونهای انتقال:
قم → ری → بغداد، بغداد → نجف → حله، شیراز → اصفهان، اصفهان → نجف، نجف → قم
طراحی نقشهٔ دیجیتال تعاملی برای نمایش مسیرهای علمی، استادان، شاگردان و آثار.
تحلیل روندهای بلندمدت رونق و رکود مهاجرتهای علمی، بهویژه در دوره صفوی و قاجار.
۲. بازخوانی حوزه اصفهان؛ نمونهای از یک مرکز تمدنساز
حوزهٔ اصفهان در قرون ۱۱ و ۱۲ هجری یکی از جامعترین مراکز علمی اسلام بود؛ جایی که علوم عقلی، فقه، حدیث، فلسفه و عرفان همزمان رشد یافتند. بازشناسی این تجربهٔ تاریخی میتواند برای امروز الهامبخش باشد.
کاربردهای عملی
مطالعهٔ تطبیقی ساختار آموزشی حوزهٔ اصفهان با حوزههای معاصر.
بررسی نسبت علوم عقلی و نقلی در برنامهٔ آموزشی امروز.
احیای سنت تلفیقگرایانهٔ حوزهٔ اصفهان در سطوح علمی معاصر.
۳. تطور منطق اسلامی و بازنگری در نظام آموزشی
آثار منطقی علامه بهابادی، بهویژه حاشیههای او، نقش مهمی در تثبیت برنامهٔ آموزشی منطق در حوزهها داشته است. این آثار نشان میدهد که متون درسی خود بخشی از تاریخ علماند و باید از منظر تطوری مطالعه شوند.
کاربردهای عملی
بازخوانی انتقادی متون درسی منطق.
طراحی پژوهش جامع «تاریخ آموزش منطق در حوزههای شیعی».
ارزیابی کارآمدی سنت حاشیهنویسی در مسیر تحول آموزشی معاصر.
۴. خلأ تاریخ جامع حوزههای علمیه؛ ضرورتی راهبردی
با وجود وفور منابع تراجم و تکنگاریها، هنوز تاریخ جامع و شبکهای حوزههای علمیه نوشته نشده است؛ این خلأ مانع درک نهادی و تمدنی تاریخ علوم اسلامی است.
کاربردهای عملی
تشکیل کارگروه مشترک برای تدوین تاریخ حوزههای علمیه با مشارکت مراکز علمی قم و نجف، با هدف گردآوری، ساماندهی و تحلیل دادههای تاریخی.
بهرهگیری نظاممند از اسناد تاریخی، نسخههای خطی، اجازهنامهها، تقریرات درسی و آرشیوهای علمی حوزهها برای بازسازی دقیق تحولات علمی.
تدوین «دانشنامهٔ تاریخ حوزههای علمیه» با رویکردی تحلیلی که علاوه بر معرفی عالمان، ساختارها، نهادها، متون درسی و جریانهای علمی را نیز پوشش دهد.
گذار از تاریخنگاری شخصیتمحور به تاریخنگاری نهادی و شبکهای؛ به این معنا که تاریخ حوزهها نه صرفاً بر اساس شرح حال افراد، بلکه بر پایهٔ تحلیل نهادهای علمی، شبکههای استاد و شاگردی، مسیرهای مهاجرت علمی و تعامل میان مراکز مختلف علمی بازسازی شود.
این صورتبندی نشان میدهد که مطالعهٔ تاریخ حوزهها باید از سطح روایتهای پراکندهٔ زندگینامهای فراتر رفته و به سمت تحلیل ساختارها و شبکههای تولید دانش حرکت کند.
بررسی مسیرهای علمی عالمان مهاجر، کلید فهم شبکهٔ انتقال دانش در جهان تشیع است. مهاجرتهای علمی نه صرفاً جابهجایی مکانی، بلکه انتقال سرمایههای معرفتی، روشهای آموزشی، سنتهای تفسیری و سبکهای استدلالی بودهاند. هر عالم مهاجر، در واقع یک «گره فعال شبکه» است که میان دو یا چند کانون علمی پیوند برقرار کرده و از رهگذر این پیوند، تحولی در ساختار دانشی حوزهها پدید آورده است. فهم این مسیرها، امکان بازسازی نقشهٔ واقعی تعاملات علمی را فراهم میسازد؛ نقشهای که بدون آن، تاریخ علوم اسلامی ناقص و گسسته خواهد بود.
در نتیجه، بازخوانی شخصیت علامه ملاعبدالله بهابادی نه صرفاً بازگشت به گذشته، بلکه گامی در جهت مهندسی آیندهٔ پژوهشهای حوزوی و ساماندهی تاریخ علمی حوزههاست. چنین رویکردی میتواند حوزه را از سطح روایتهای پراکندهٔ تاریخی به سطح تحلیل تمدنی و نهادی ارتقا دهد؛ تحلیلی که در آن، حوزه نه مجموعهای از افراد منفرد، بلکه شبکهای پویا، تاریخی و نظاممند از نهادها، سنتها و جریانهای دانشی تلقی میشود.
از این منظر، مطالعهٔ شخصیتهای واسط باید به یک برنامهٔ پژوهشی مستمر تبدیل شود؛ برنامهای که با بهرهگیری از روشهای نوین تاریخنگاری، تحلیل شبکههای علمی، دادهپردازی تاریخی و همکاریهای فراملی، به تدوین تاریخ جامع حوزههای علمیه بینجامد. چنین پروژهای میتواند زیرساخت نظری لازم را برای بازنگری در نظام آموزشی، بازتعریف نسبت علوم مختلف و تقویت همافزایی میان مراکز علمی معاصر فراهم سازد.
بدینسان، بازسازی تاریخ شبکهای حوزهها نه یک اقدام صرفاً آکادمیک، بلکه ضرورتی راهبردی برای فهم هویت علمی تشیع و طراحی افقهای آینده آن است؛ افقی که در آن، گذشته بهمثابه منبعی فعال برای نوآوری علمی و نهادی فهم میشود، نه صرفاً میراثی برای روایت و توصیف.
