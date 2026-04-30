فرماندار دیر: ۱۳۰۰ تن گندم از کشاورزان شهرستان خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی ظهر پنجشنبه در دومین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سال جدید با تأکید بر خوداتکایی و خودکفایی به ویژه در شرایط اخیر گفت: دستگاه های ‌متولی و مسئول با تشریک مساعی و احساس مسئولیت، حداکثر تلاش خود را برای تسهیل و رفع موانع از خرید و تحویل گندم از کشاورزان به کار بسته اند.

فرماندار شهرستان دیر گفت: از بیست روز گذشته تا کنون هزار و ۳۷۹ تن گندم از کشاورزان شهرستان خریداری شده و از این میزان هزار و ۲۳۵ تن به کارخانه های آرد استان حمل شده است.

سجادی با اشاره به رفع مشکل کشاورزانی که در پهنه بندی مشارکت نکرده بودند، گفت: موضوع آموزش، اطلاع رسانی و توجیه کشاورزان زحمت کش در دستور کار جهاد کشاورزی قرار دارد تا کشاورزان برای خرید و تحویل محصولاتشان دچار مشکل نشوند.

فرماندار دیر از تلاش های صورت گرفته توسط جهاد کشاورزی، آرد، غله و خدمات بازرگانی و تعاونی روستایی به خاطر تسهیل امورِ گندم کاران و رفع مشکلات ایشان تشکر کرد.