حتی در بدترین شرایط جنگی و اقتصادی تعدیل نیرو نخواهیم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور تاکید کرد: نیروها و کارکنان جایگاه‌های سوخت پیوسته وفاداری و فداکاری خود را نشان داده اند و مالکان جایگاه‌های سراسر کشور قاطعانه هم قسم شده اند که در بدترین شرایط جنگی و اقتصادی تعدیل نیرو نخواهند کرد و خدمت به مردم را به کوری چشم دشمنان با افتخار ادامه خواهند داد

وی گفت: اخیرا صحبت‌هایی در محافل اقتصادی و رسانه ها مبنی بر تعدیل نیرو توسط برخی بنگاههای اقتصادی به گوش میرسد که لازم دانستیم اعلام کنیم جایگاههای سوخت علی رغم فشارهای اقتصادی و تنگناهای مالی، پای کار کشور هستند و تصمیم گرفته اند به هیچ وجه تعدیل نیرو نداشته باشند، همانطور که در شرایط کرونا این تصمیم را گرفتیم و عملی کردیم و از همه فعالین اقتصادی درخواست داریم همین تصمیم را بگیرند و به صراحت اعلام کنند.

سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور افزود: ما کمپین «#نه_به_تعدیل_نیروی_کار» را پیشنهاد می‌دهیم و امیدواریم صاحبان بنگاه‌های اقتصادی علی رغم همه مشکلات به این کمپین بپیوندند، نیروی کار خود را حفظ کنند و اضطراب و نگرانی را از خانواده های همه کارگران ایران دور کنند. این وظیفه شرعی و انسانی همه است که در دوران سختی مانند زمان‌های عادی همدلانه کنار هم بمانند و با درک متقابل، چرخ‌های صنعت و اقتصاد را به کوری چشم دشمنان به حرکت درآورند. امروز تمامی تحرکات دشمن در عرصه اقتصادی و با استفاده از نقاط ضعف داخلی در صدد آسیب به لایه های مختلف اجتماعی و ایجاد درد معیشتی در بین آحاد مردم است و حفظ نیروی کار اولین گام در خنثی سازی اهداف دشمن است.

نواز ادامه داد: البته انتظار می‌رود سران محترم سه قوا مصوبات مهمی را در جهت تسهیل شرایط، حمایت از اصناف و کسبه، مستاجران، بدهکاران و اقشار متوسط و دهک‌های پایین به منظور کاهش فشارهای اقتصادی به صورت فوری در دستور کار قرار دهند تا مردم با انگیزه بیشتر و صبوری این دوران مهم تاریخی را سپری کنند. توجه دولت محترم به خواسته های قانونی بخش خصوصی در جهت یاری و مساعدت ایشان نیز بسیار حائز اهمیت است.