به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نواز سخنگوی جایگاه داران سوخت کشور در گفتگویی اظهار کرد: در شرایط فعلی و با توجه به تجربه جنگ ۱۲ روزه، تدابیر خاص و ویژهای برای سناریوهای مختلف در حوزه سوخترسانی در نظر گرفته شده و پایش و رصدی که پیش از این به صورت روزانه انجام میشد، اکنون به شکل ساعتی انجام میشود.
وی افزود: در تمام زنجیره تأمین سوخت از تولید، انتقال و حمل گرفته تا توزیع و فعالیت همکاران در جایگاههای سوخت، تلاش شده است کوچکترین خللی در روند سوخترسانی به مردم ایجاد نشود.
نواز ادامه داد: همکاران ما در جایگاههای سوخت، علیرغم اینکه در برخی روزها زیر سایه حملات نیز قرار داشتند، اجازه ندادند کوچکترین اختلالی در امر توزیع سوخت برای مردم عزیز رخ دهد و این موضوع را بهعنوان یک سنگر میدانند.
سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور در گفتوگویی با بیان اینکه با وجود مشکلات موجود، فعالان این حوزه ایستادگی کردهاند، تصریح کرد: در حال حاضر هیچ جایگاه سوختی در کشور تعطیل نیست.
وی خاطرنشان کرد: در تجربه جنگ ۱۲ روزه نیز تجربه موفقی در مدیریت توزیع سوخت داشتیم و اکنون نیز با تلاش شجاعانه فعالان این حوزه، بیش از ۹۰ هزار نفر در سراسر کشور به صورت شبانهروزی و بدون لحظهای تأخیر در حال مدیریت و پشتیبانی جریان پایدار توزیع سوخت هستند.
نواز اظهار کرد: با لطف خداوند و همت فعالان این حوزه، آن وعدهای که به مردم داده بودیم مبنی بر اینکه سوخترسانی متوقف نخواهد شد، تاکنون محقق شده و روند تأمین و توزیع سوخت در سراسر کشور به صورت پایدار ادامه دارد.
