هیمنه آمریکا شکسته و رژیم صهیونیستی در مسیر فروپاشی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز پنجشنبه در مراسم تجلیل و تکریم از خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی سوم در خوزستان بیان کرد: شهادت یک امر تصادفی نیست بلکه دعوتی از جانب خداوند و در امتداد جهاد فی سبیل‌الله است و فقط اولیای خداوند توفیق جهاد را پیدا می‌کنند.

وی با اشاره به جایگاه آیت‌الله سیستانی در بین مردم افزود: آیت‌الله سیستانی نه تنها در منطقه بلکه در جهان امروز تاثیر به‌سزایی دارند و حضور نماینده وی در این مراسم برای ما بسیار ارزشمند است.

استاندار خوزستان گفت: تا پایان عمر مدیون خانواده‌های شهدا بوده و جایگاه آنها برای همه ایرانیان و آزادگان جهان کاملا روشن و درخشان است. ما وامدار آنها بوده و بر دستان خانواده‌های شهدا بوسه می‌زنیم؛ همچنین در مقابل مادران، خواهران و دختران آنها سر تعظیم فرود می‌آوریم.

وی به آرامش و صلابت در رفتار و منش خانواده‌های شهدا اشاره کرد و افزود: این موضوع دشمن را ناامید کرده و تلاش آنها راه به جایی نخواهد برد. ایستادگی امروز مردم ایران اسلامی در کنار نیروهای مسلح، مواضع دشمن را در هم کوبیده است.

موالی‌زاده گفت: اهمیت جبهه مردمی اگر بیش از جبهه نظامی نباشد کمتر از آن نیست. ایران اسلامی یکپارچه و متحد پشت سر رهبر انقلاب اسلامی ایستاده است و پیشتاز این مردم، خانواده‌های شهدا هستند.

وی افزود: دشمن شجاعت نبرد مردانه در میدان را نداشته و اهل ترور است اما ما اهل نبرد هستیم. اگر آنها راست می‌گویند، وارد عرصه میدان نبرد نظامی شوند تا ببینند مرد میدان کیست.

استاندار خوزستان با اشاره به گرامیداشت روز ملی خلیج فارس گفت: ما امروز تنگه هرمز را در اختیار داشته و در مقابل دشمن ایستاده‌ایم و به فضل خداوند، ملت ایران همان‌گونه که تاکنون دست برتر را داشته، در این مصاف تا پایان کار پیروز میدان خواهد بود.

وی افزود: امروز تمام ارکان نظام، نیروهای مسلح و مردم متحد و یکپارچه‌اند و یک ایران منسجم و مقتدر را تشکیل داده‌اند. بی‌شک اگر دشمنان قصد تعرض به سرزمین ما را داشته باشند، خوزستان را به گورستان سربازان آنها تبدیل کرده و آنها را طعمه کوسه‌های خلیج فارس خواهیم کرد.

موالی‌زاده گفت: امروز جهانیان به ایران اسلامی از پایین به بالا نگاه می‌کنند که این اتفاق مهم به برکت خون شهدا است؛ لذا تا پایان عمر مدیون شما خانواده‌های شهدا هستیم.