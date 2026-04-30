۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۵

فرماندار تنگستان: مشکلات نانواها به صورت مستمر پیگیری شود

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: برگزاری مداوم جلسات با نانوایان ضروری است تا مسائل و مشکلات به صورت مستمر پیگیری و برای آن‌ها راهکارهای عملی ارائه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر پنجشنبه در نشست با جمعی از خبازان تنگستان ضمن قدردانی از زحمات نانوایان، به نقش مهم آنان در تأمین قوت اصلی مردم اشاره کرد و گفت: نانوایان در ایام جنگ رمضان با وجود فشارهای کاری و شرایط خاص، مسئولانه پای کار ایستادند و اجازه ندادند خللی در خدمت‌رسانی به مردم ایجاد شود.

وی نانوایان را رزمندگان خط مقدم خدمت‌رسانی توصیف کرد و افزود: همان‌گونه که رزمندگان در میدان دفاع از کشور ایستادگی می‌کنند، شما نیز در میدان تأمین معیشت مردم با تلاش شبانه‌روزی حضوری مؤثر دارید و این تلاش‌ها قابل تقدیر است.

فرماندار تنگستان با تأکید بر لزوم تداوم تعامل و هم‌اندیشی با این صنف، خاطرنشان کرد: برگزاری مداوم جلسات با نانوایان ضروری است تا مسائل و مشکلات به صورت مستمر پیگیری و برای آن‌ها راهکارهای عملی ارائه شود.

سلیمانی همچنین تصریح کرد: خود و مجموعه فرمانداری در کنار نانوایان هستند و حمایت از این قشر زحمتکش را وظیفه خود می‌دانند.

وی در عین حال بر ضرورت افزایش نظارت در حوزه نانوایی‌ها تأکید کرد و گفت: انتظار ما از نانوایان این است که با همکاری و نظارت دقیق‌تر، زمینه کاهش خطاها و ارتقای کیفیت خدمات را فراهم کنند تا رضایتمندی مردم بیش از پیش افزایش یابد.

فرماندار تنگستان با بیان اینکه نانوایان خدمت‌گزاران مستقیم مردم هستند، افزود: نقش شما در آرامش و امنیت غذایی جامعه بسیار مهم است و این خدمت، ارزشی بزرگ و ماندگار است.

وی در پایان با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار داشت: ما همچنان در شرایط جنگی قرار داریم و لازم است آمادگی و روحیه جهادی خود را حفظ کنیم و انتظار داریم نانوایان همچون گذشته با آمادگی کامل در کنار مردم باشند و در مسیر خدمت‌رسانی وقفه‌ای ایجاد نشود.

در این نشست، نانوایان به بیان دغدغه‌ها و چالش‌های صنفی خود پرداختند و فرماندار نیز ضمن شنیدن نظرات و پیشنهادهای آنان، بر حمایت و همراهی مجموعه فرمانداری تأکید کرد.

این نشست در فضایی صمیمی و تعاملی برگزار و مقرر شد مسائل مطرح‌شده در دستور کار پیگیری‌های بعدی قرار گیرد.

    IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۱
      وضعیت گرانفروشی مغازه‌ها هم رسیدگی شود

