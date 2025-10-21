فرماندار تنگستان: فرهنگ ایثار و مقاومت برای نسل جوان تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر سه شنبه در نشست با جمعی از رزمندگان و ایثارگران بندر محمد عامری در ادامه سلسله نشست‌های خود با اقشار مختلف شهرستان، با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش امروز جامعه مدیون خون پاک شهدا و فداکاری‌های رزمندگان و ایثارگران است، اظهار کرد: ایثارگران ستون‌های محکم انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند و خدمت به خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان نه تنها یک وظیفه اداری، بلکه یک افتخار بزرگ برای تمامی مدیران و مسئولان است و ما خود را خادم این قشر شریف و ارزشمند می‌دانیم.

فرماندار تنگستان خواستار ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در بین نسل جوان شد و بیان کرد: مسجد، پایگاه اصلی ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی است و باید رشادت‌های دوران دفاع مقدس و روحیه ایثارگری که در این روستا به خوبی نمود یافته است، برای جوانان تبیین شود تا این روحیه جهادی در تمام عرصه‌های توسعه شهرستان جاری باشد.

سلیمانی از روحیه همکاری و وحدت مثال‌زدنی اهالی بندر محمد عامری تقدیر و اظهار کرد: هیچ مسئولی به تنهایی قادر به حل مشکلات نیست و مسیر توسعه و پیشرفت شهرستان تنها با همدلی و تعامل سازنده بین مردم و مسئولان هموار خواهد شد و ما به پشتوانه حمایت‌های شما عزیزان، با تمام توان در جهت خدمت‌رسانی بهتر گام برخواهیم داشت.

فرماندار تنگستان روحیه جهادی را کلید توسعه دانست و ابراز امیدواری کرد: با تداوم همین روحیه همدلی، وحدت و توکل که در دفاع مقدس به نمایش گذاشتیم و در ۱۲ روز مقاومت خود را اثبات کردیم، شکوفایی کامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شهرستان و به ویژه بندر محمد عامری، در دستور کار است.

وی با تأکید بر رویکرد دولت وفاق ملی، یادآور شد: درب اتاق‌های ما، چه در فرمانداری و چه در دیگر ادارات، همیشه به روی شما عزیزان باز است و تجارب شما در دوران سخت، چراغ راه مدیران امروز در پیمودن مسیر خدمت‌رسانی است.

در پایان این نشست، فرماندار تنگستان با ابراز خرسندی از فرصت فراهم شده برای شنیدن مستقیم درد دل‌ها و پیشنهادات رزمندگان و ایثارگران، مجدداً از حضور گرم، روشنگرانه و سازنده آنان قدردانی کرد.