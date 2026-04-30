حضرتی: خلیج فارس نشانه پیوستگی تمدنی این سرزمین با جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت: «خلیج فارس، فقط نام یک منطقهی دریایی نیست؛ سند تاریخی هویت ایرانی و نشانه پیوستگی تمدنی این سرزمین با جهان است.
در روز ملی خلیج فارس، ما ایرانیان این نام را چون بخشی از هویت و تمدن ایران پاس میداریم، نامی که از ژرفای تاریخ آمده و هیچ متجاوزی، توان برابری با حقیقت تاریخی و مقابله با ایران را ندارد.
ما فرزندان سرزمینی هستیم که صلح و کرامت ملتها را ارج مینهد. اما در پاسداری از میهن، تاریخ و هویت خود؛ استوار، آرام و شکستناپذیر میماند.
ایران خانه همه ماست و تا ابد پای کار وطن میمانیم.»
