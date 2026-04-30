۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۱۵

حضرتی: خلیج فارس نشانه پیوستگی تمدنی این سرزمین با جهان است

حضرتی: خلیج فارس نشانه پیوستگی تمدنی این سرزمین با جهان است

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت پیامی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: خلیج فارس سند تاریخی هویت ایرانی و نشانه پیوستگی تمدنی این سرزمین با جهان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت: «خلیج فارس، فقط نام یک منطقه‌ی دریایی نیست؛ سند تاریخی هویت ایرانی و نشانه پیوستگی تمدنی این سرزمین با جهان است.

‏در ⁧ روز ملی خلیج فارس⁩، ما ایرانیان این نام را چون بخشی از هویت و تمدن ⁧ ایران پاس می‌داریم، نامی که از ژرفای تاریخ آمده و هیچ متجاوزی، توان برابری با حقیقت تاریخی و مقابله با ایران را ندارد.

‏ما فرزندان سرزمینی هستیم که صلح و کرامت ملت‌ها را ارج می‌نهد. اما در پاسداری از میهن، تاریخ و هویت خود؛ استوار، آرام و شکست‌ناپذیر می‌ماند.

‏⁧ ایران خانه همه ماست⁩ و تا ابد ⁧ پای کار وطن می‌مانیم.»

