حضرتی: خلیج فارس نشانه پیوستگی تمدنی این سرزمین با جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت: «خلیج فارس، فقط نام یک منطقه‌ی دریایی نیست؛ سند تاریخی هویت ایرانی و نشانه پیوستگی تمدنی این سرزمین با جهان است.

‏در ⁧ روز ملی خلیج فارس⁩، ما ایرانیان این نام را چون بخشی از هویت و تمدن ⁧ ایران پاس می‌داریم، نامی که از ژرفای تاریخ آمده و هیچ متجاوزی، توان برابری با حقیقت تاریخی و مقابله با ایران را ندارد.

‏ما فرزندان سرزمینی هستیم که صلح و کرامت ملت‌ها را ارج می‌نهد. اما در پاسداری از میهن، تاریخ و هویت خود؛ استوار، آرام و شکست‌ناپذیر می‌ماند.

‏⁧ ایران خانه همه ماست⁩ و تا ابد ⁧ پای کار وطن می‌مانیم.»