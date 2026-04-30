حریق صافکاری در بلوار علویان سمنان؛ یک نفر مصدوم شد

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع آتش سوزی گسترده یک واحد صافکاری همزمان با عصر پنجشنبه در بلوار علویان سمنان خبر داد و بیان کرد: در پی اعلام حادثه، نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره ۶ آتش‌نشانی سمنان به سرعت به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: با توجه به گسترش شعله‌ها، تیم پشتیبان از ایستگاه شماره چهار سمنان نیز برای تسریع عملیات اطفایی و ایمن‌سازی محل وارد عمل شد.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان از مهار آتش در مدت کوتاه خبر داد و تصریح کرد: این حادثه یک مصدوم نیز بر جای گذاشت که توسط اورژانس تحت مراقبت قرار گرفت.

صباغی اظهار داشت: این حادثه در پی انجام عملیات جوشکاری و نشت بنزین در داخل این واحد صنفی رخ داد و به سوختن کامل مجموعه منجر شد.

وی به رعایت نکات ایمنی به‌ویژه هنگام انجام کارهای پرخطر مانند جوشکاری تاکید کرد و افزود: غفلت از این موارد می‌تواند خسارات جانی و مالی گسترده به همراه داشته باشد.