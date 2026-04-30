۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۵۷

۱۱۸ راس احشام قاچاق در ارتفاعات مرزی سردشت کشف شد

ارومیه - فرمانده هنگ مرزی سردشت از مهار ۱۱۸ راس احشام سبک قاچاق در ارتفاعات صعب العبور این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی شیری در این زمینه اظهار کرد: در راستای مبارزه با قاچاق دام، مرزبانان این فرماندهی در ارتفاعات مرزی شهرستان سردشت با انجام کار اطلاعاتی دقیق و انجام گشت و کمین هدفمند، متوجه تحرک قاچاقچیان احشام به قصد خروج در نوار مرزی شده و توانستند در عملیات غافلگیرانه و منسجم قاچاقچیان احشام را زمین گیر کنند.

وی افزود: مرزبانان هنگ مرزی در این عملیات ضمن ناکام گذاشتن قاچاقچیان، توانستند تعداد ۱۱۴ راس گوسفند ، دو عدد بز و دو عدد بزغاله را کشف و مهار کنند.

سرهنگ شیری با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کردند، خاطر نشان کرد: در این عملیات ها قاچاقچیان با تنگ دیدن عرصه و با استفاده از موقعیت جغرافیایی و تاریکی شب از محل متواری شدند که شناسایی و دستگیری آنان در دستور کار مرزبانان قرار دارد.

