۱۱۸ راس احشام قاچاق در ارتفاعات مرزی سردشت کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی شیری در این زمینه اظهار کرد: در راستای مبارزه با قاچاق دام، مرزبانان این فرماندهی در ارتفاعات مرزی شهرستان سردشت با انجام کار اطلاعاتی دقیق و انجام گشت و کمین هدفمند، متوجه تحرک قاچاقچیان احشام به قصد خروج در نوار مرزی شده و توانستند در عملیات غافلگیرانه و منسجم قاچاقچیان احشام را زمین گیر کنند.

وی افزود: مرزبانان هنگ مرزی در این عملیات ضمن ناکام گذاشتن قاچاقچیان، توانستند تعداد ۱۱۴ راس گوسفند ، دو عدد بز و دو عدد بزغاله را کشف و مهار کنند.

سرهنگ شیری با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کردند، خاطر نشان کرد: در این عملیات ها قاچاقچیان با تنگ دیدن عرصه و با استفاده از موقعیت جغرافیایی و تاریکی شب از محل متواری شدند که شناسایی و دستگیری آنان در دستور کار مرزبانان قرار دارد.